從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

▲桌遊係由主華南社區與華南實驗國小共同產出，期盼深耕教育為中心點，學為經、人為緯，集結出之地方能量，如泉湧般澆灌出一畦畦產業田。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林推廣古坑咖啡與辦理台灣咖啡節邁入第20個年頭，地處咖啡原鄉的華南社區發展協會與華南實驗國小共同合作開發咖啡桌遊｢WHAT'S COFFEE你什麼咖?｣。今（11）於雲林縣政府親民大廳公開發表，副縣長謝淑亞表示，發表會除了展現雲林縣政府及水土保持局的計畫執行成果，也讓民眾看見咖啡的多元創新面貌。

雲林縣政府說明，此套桌遊係由農委會評選出的第二屆金牌農村得主華南社區與9月23日剛榮獲教育部評定為教學卓越金質獎的華南實驗國小共同產出，在第20屆臺灣咖啡節即將盛大舉辦前發表，期盼深耕教育為中心點，學為經、人為緯，集結出之地方能量，如泉湧般澆灌出一畦畦產業田，並藉由此套桌遊在地方教育創生上展現用心。

▲｢WHAT'S COFFEE你什麼咖?｣以完整的咖啡生產供應鏈作為骨幹，「從種子到杯子」的咖啡特色桌遊，期盼利用遊戲作為媒介，吸引廣闊的民眾來共同認識臺灣國產精品咖啡產業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

｢WHAT'S COFFEE你什麼咖?｣以完整的咖啡生產供應鏈作為骨幹，從產地到餐桌的咖啡版遊戲內容豐富，涵蓋田間管理、品種育苗、果實加工、烘焙沖煮等，透過務實的熊爺爺莊園主、穿梭園間的酷松鼠園藝工程師、葉鏽病與吃不飽的果小蠹、老學究貓頭鷹果實處理師、帥氣的噴火龍烘豆大師、杯測師是怕燙的貓、給你五感服務的五色鳥咖啡店長，帶你從莊園漿果到杯中香醇，在好玩的食農知識型遊戲中看見臺灣咖啡的價值。

雲林副縣長謝淑亞表示，今年4月19日食農教育法完成三讀程序別具意義，縣府將攜手社區與學校，落實推動國人對於農業、土地、食物乃至環境的認識，支持認同在地農業、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業，進行食農教育的學習體驗與實作活動，將食農教育的精神融入生活與學習。

▲｢WHAT'S COFFEE你什麼咖?｣以完整的咖啡生產供應鏈作為骨幹，「從種子到杯子」的咖啡特色桌遊，期盼利用遊戲作為媒介，吸引廣闊的民眾來共同認識臺灣國產精品咖啡產業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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