蔡英文頻南下雲林輔選！　張麗善「臨時抱佛腳」：民眾眼睛雪亮

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記者崔至雲／台北報導

九合一選戰倒數不到50天，民進黨希望光復濁水溪以南的綠營票倉雲林，總統蔡英文一個月內已南下雲林輔選4次，雲林縣長張麗善在ETtoday《欣儀最政點》節目上表示，民進黨就是會用中央各部會的資源來雲林開支票、背書，剩下幾天才急就章、臨時抱佛腳，但是民眾的眼睛是雪亮的，相信還是會了解事實的真相。

張麗善今年年底要力拼連任，面對蔡英文不斷南下輔選，企圖拉回「濁水溪防線」的意味相當明顯，張麗善提到，雲林縣是傳統農業大縣，市民都是純樸的、充滿人情味的，他們會用雪亮的眼睛來看，這些年來，到底誰跟縣民站在一起，這些東西縣民一定可以深深體會。

張麗善說，現在的她非常的努力打拼，對手現在頻說「家族從政」，但他們沒有想過，在雲林縣從政最久不是張家，還有蘇家，並指出此次對手劉建國做了13年立委，才是雲林一個職務做最久的民代，並問他為雲林做了什麼，不然坊間為何都說他割稻尾？請不要一手指別人、四手指自己。

對於現在民進黨的選舉方式，張麗善表示，民進黨用盡各種手段抹黑、扭曲、模糊焦點，但是這三年來她深入基層與民眾緊密接觸，適切的了解民眾需求，不僅發現問題也解決問題，而民進黨這麼多年來只有抹黑這招，沒有別招了，相信縣民經過檢視後，還是會用雪亮的眼睛看的。

張麗善提到，雲林雖然人口老化嚴重，但是現在已經在規劃，如何留住年輕人，雲林要不斷進步，保留傳統、提出創新的思維，並結合科技技術，讓年輕人放心留在雲林。

針對這次國民黨提出「十全十美」的10位女性縣市首長名單，張麗善表示，感謝國民黨給女性機會，女性一定要用細心、同理心、耐力好好擘劃民眾需求，相信中台灣，一定可以透過女性團結一致贏得選舉。

▲張麗善接受《欣儀最政點》節目訪問。（圖／欣儀最政點）