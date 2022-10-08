「武術扎根」　西螺七崁武術《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫

▲《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫活動-青頭火焰獅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺七崁武術文教基金會歷年所舉辦西螺七崁武術嘉年華的主軸活動「西螺七崁武術大會師」，受到熱愛武術的鄉親注目，今年以《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫主題於週末連兩天於西螺鎮文昌國小再現風華，今（8）日盛大開幕，雲林縣長張麗善特別親臨會場與民眾同樂。

《武術‧藝術》獅藝舞動展功夫活動內容有青頭火焰獅傳統工藝特展「獅藝·傳承」之數位典藏與發表；『武術可以這YOUNG動』比武招親-七崁武術闖關；「生活武術•在地藝術」--武與藝的火花；『生活武術』之七崁文化藝術展風華；「西螺七崁武術」繪本創作發表會；武林「萌主」之-- 幼獅群舞震天下；「西螺七崁」路跑；生活武術之造型氣球闖關；生活武術YOUNG YOUNG強之「動武VS動舞」，武術與街舞尬場，在舞台上來一場穿越時空的武與舞的聯演。

▲《武術‧藝術》雲林縣議員顏忠義現場表演書法揮毫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺七崁武術文教基金會今年發現「生活武術」的新元素，將路跑活動轉換為「西螺七崁」路跑，預計七年跑遍昔日七崁各聚落。首發將奔向「頭崁」振興社發源地，讓跑者如當年慕名而來的習武者。效法七崁先民精神，我們精心設計「七崁龍珠」獎項，每年有不同崁別的龍珠，今年是「頭崁-雙龍取水」。有機會年年參與集滿七顆可成為最酷的「七崁跑者」。

活動現場民眾可參加「生活武術」大體驗「西螺七崁武術市集」、「雲林幣」現場大放送，現場將有雲林幣特區，到場登錄雲林幣APP就送雲林幣，若參加「雲林幣闖關體驗活動-請拳、打鼓、弄獅頭」就能分別獲得100枚雲林幣。

西螺七崁武術文教基金會理事長李明哲表示，希望藉由武術嘉年華活動之辦理，增加民眾參與武術運動的意願，蔚為全民運動之風氣，成就「傳承武術生活、宏揚生活武術」與「習武振七崁」的武術文化工程。

雲林縣長張麗善表示，今年雲林縣「2022全民健康運動年」，七崁武術活動正好搭配縣府政策，希望透過各項體育活動及競賽的舉辦，和健康概念的推廣，讓雲林成為健康城市。另外，雲林將承辦114年度全國運動會，已經規劃在虎尾高鐵園區建造一座可容納15000人的田徑場，縣府團隊及全體縣民將共同努力，讓雲林有再次被看見的機會。

▲西螺七崁武術文教基金會希望藉由武術嘉年華活動增加民眾參與武術運動的意願，成就「傳承武術生活、宏揚生活武術」與「習武振七崁」的武術文化工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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