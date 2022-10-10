美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工咖啡優惠」先看　還有1元茶葉蛋

▲4大超商開工咖啡優惠先看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

今（10）日為雙十連假最後1天，明日就是開工日了，《ETtoday新聞雲》先幫整理「4大超商開工咖啡優惠」，不僅有美式、拿鐵直接爽喝買2送2，還有「加1元多1件」組合，只要多加1元就能多吃茶葉蛋1顆等好康，先收下再說。

▲7-11推濃萃美式／拿鐵任選第2件7折。

●7-11

7-11即日起至10月18日推出「CITY CAFE濃萃美式／拿鐵任選第2件7折」優惠，而CITY TEA現萃茶水果系列飲品（一顆檸檬青、一顆檸檬紅、香鑽水果茶）則可享「任選2杯99元」、CITY PEARL珍珠全品項「任選第2杯半價」。

●全家

全家即日起至11月1日推出「Let’ s Café大杯單品咖啡2杯109元」優惠，無論是單品美式還是拿鐵通通可以任選任搭，最高下殺55折，且開放寄杯跨店取、無兌換期限，每人最多可買5組共10杯；加碼還有「Let’ s Café經典美式系列任選第2杯7折」優惠。

期間還有買「Let’ s Café小杯經典美式／經典拿鐵」、「無砂糖咖啡拿鐵（罐裝）」、「FMC綠拿鐵」及「牧場直送鮮乳」任1件，即可享「加1元吃茶葉蛋1顆」、「加9元吃鼎王麻辣蛋1顆」等2大優惠。

▲OK mart限時1天喝美式、拿鐵買2送1。

●萊爾富

萊爾富即日起至10月18日祭出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等，通通都可享優惠。

另外，10月18日前還有多款零食下殺5折起，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵以及旺旺仙貝雪月等指定品項皆有任選第2件6折優惠，價格不同則以2件8折計。

●OK mart

OK mart於10月11日在全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，還有買「岩島成咖啡墨西哥麵包」搭配大杯台灣青茶、大杯經典紅茶或中杯莊園級拿鐵可享優惠組合價59元，現省21元。

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