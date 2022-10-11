嘉義縣打造女力新舞台　臺灣女孩日10／15縣府廣場前登場

▲▼ 嘉義縣111年度臺灣女孩日10月15日將在縣府前廣場舞台周邊熱鬧展開 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣111年臺灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」記者會11日舉行。焦點儀式由嘉義縣長翁章梁、縣政府女性主管、嘉義縣傑出女性、兒少代表合力倒入彩球啟動，象徵傳承與細心灌溉下，女孩成長茁壯。翁章梁強調，嘉義縣正加快公共托育家園、托嬰中心、親子館布建，完善育兒環境、友善婦女就業，鼓勵企業設置幼育中心，創造三贏局面。

儀式焦點由縣長翁章梁、縣府女性主管、嘉義縣傑出女性、永慶高中兒少代表、安東國小學生，合力將象徵「多元參與、精彩生活」彩球，倒入啟動台內，呈現出「Q女孩」圖案字樣，寓含灌溉及傳承意象，只要提供女孩舞台與機會，在細心灌溉下，就能成長茁壯。

翁章梁表示，今年婦女節結合聯合國規定的國際女孩日，擴大辦理「閃耀吧！Q女孩」慶祝活動，響應保障女性權益的精神，以嘉義縣民身分證字號的「Q」做為發想，表揚嘉義縣16位傑出女性在社會各行各業發光發熱，也藉此機會表揚縣府許多優秀的女性一級主管。

其中受表揚的仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻關懷弱勢，捐贈新台幣70萬元來推動嘉義縣婦幼福利，熱心善行令人感佩。嘉義縣正加快建設公共托育家園、托嬰中心、親子，提供鄉親優質的育兒環境、友善婦女就業，同時也鼓勵企業設置幼育中心，創造三贏局面。

▲仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻(圖右)關懷弱勢，捐贈新台幣70萬元推動嘉義縣婦幼福利 ，接受縣長翁章梁表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

為照顧弱勢家庭，嘉義縣推出「到宅坐月子服務」，視實際需求，最長達80小時的產婦照顧協助、嬰兒身體清潔及照顧、產婦及嬰兒飲食處理、簡易家事服務等貼心措施，減輕家庭照顧負擔。為妥適照顧新生兒家庭，除發放生育津貼外，再提供1份「大禮包」，內含1個媽媽包及配合孩童發展期程的9項禮物，給予十全十美的祝福。

「閃耀吧！Q女孩」主活動將在10月15日(星期六)上午8時30分登場，在縣府前廣場舞台周邊熱鬧展開，會場布置社福宣導等90個攤位，表演團體精彩演出、好禮摸彩送、巿集園遊會、傑出女性表揚、幸福體驗趣、兒童創意走秀及趣味闖關遊戲等展演活動。佐登妮絲提供面膜及益生菌等豐富實用摸彩品，現場並準備43吋電視、掃地機器人、20吋折疊腳踏車、電烤箱、行李箱等400多項獎品，邀請鄉親一同前來共襄盛舉，看見嘉義Q女孩的魅力。