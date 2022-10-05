嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車　可愛流線造型民眾搶拍

▲▼ 豐田超小型純電動車「COMS」現身嘉義市 ，吸引不少民眾目光。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著省電、環保的議題，近幾年電動車話題不斷，日前嘉義鬧區出現一台可愛電動車，車尾貼著 Toyota COMS EV 貼紙的電動車，出現在嘉義和平路、民族路等東區要道，小巧造型及單人座艙加上汽車用方向盤，充滿流線感的設計，讓人不禁多看一眼。甚至有民眾探詢如何購買？由於跟常見的長者電動車造型差異大，讓不少人直呼相當fashion，想幫家裡長輩買一台。

這台車日前被發現出現在嘉義市東區道路上，由於跟一般長者所用的電動車速度及造型差異甚大，讓不少民眾覺得新潮，據了解該車款約6個小時內可以完成完全充電，最高車速可達60公里，續航距57公里，屬於電動自行車類別的「迷你汽車」。

這台車車頭前方印上「TOYOTA AUTO BODY COMS」及後方行李廂蓋上的 LOGO、後保桿上都貼上Toyota COMS EV 的標示，下方更掛了一張「電動車牌」卻沒有牌照號碼，雖然車身上有著「TOYOTA」的品牌名稱，但在台灣 Toyota 官網上，卻都找不到這台車的相關資料。

▼ 一般長者常使用的紅色電動車 。（圖／記者翁伊森攝）