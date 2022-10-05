　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車　可愛流線造型民眾搶拍

▲▼ 豐田超小型純電動車「COMS」現身嘉義市 。（圖／讀者提供）

▲▼ 豐田超小型純電動車「COMS」現身嘉義市 ，吸引不少民眾目光。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著省電、環保的議題，近幾年電動車話題不斷，日前嘉義鬧區出現一台可愛電動車，車尾貼著 Toyota COMS EV 貼紙的電動車，出現在嘉義和平路、民族路等東區要道，小巧造型及單人座艙加上汽車用方向盤，充滿流線感的設計，讓人不禁多看一眼。甚至有民眾探詢如何購買？由於跟常見的長者電動車造型差異大，讓不少人直呼相當fashion，想幫家裡長輩買一台。

▲▼ 豐田超小型純電動車「COMS」現身嘉義市 。（圖／讀者提供）

這台車日前被發現出現在嘉義市東區道路上，由於跟一般長者所用的電動車速度及造型差異甚大，讓不少民眾覺得新潮，據了解該車款約6個小時內可以完成完全充電，最高車速可達60公里，續航距57公里，屬於電動自行車類別的「迷你汽車」。

▲▼ 豐田超小型純電動車「COMS」現身嘉義市 。（圖／讀者提供）

這台車車頭前方印上「TOYOTA AUTO BODY COMS」及後方行李廂蓋上的 LOGO、後保桿上都貼上Toyota COMS EV 的標示，下方更掛了一張「電動車牌」卻沒有牌照號碼，雖然車身上有著「TOYOTA」的品牌名稱，但在台灣 Toyota 官網上，卻都找不到這台車的相關資料。

▲▼ 豐田超小型純電動車「COMS」現身嘉義市 。（圖／讀者提供）

▼ 一般長者常使用的紅色電動車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 一般長者常使用的紅色電動車 。（圖／記者翁伊森攝）

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／國防部長：已調整共軍「第一擊」定義！　飛入領空必反制
彰化「吃人行道」違建火速拆了！　前後對比照曝光
快訊／喜馬拉雅山大雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落
快訊／夏克立崩潰又砲黃嘉千！　親揭「不回台真相」
要退場私立高中職可能更多！　超過20間學校
南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？
快訊／柯文哲聞防疫成績大嗆「去死吧」　陳時中反擊了
錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！　「愈來愈難帶」發火內幕曝
快訊／高向鵬離世！腦缺氧4個月一度好轉　能睜眼無法說話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南4年增加4萬多個停車位　黃偉哲：改善停車先求有再求好

麥擱吵啊！　台南警環監強力取締改裝噪音車

消費記住4口訣！美麗包裝拆開後成垃圾　減少層層包裹愛地球

偷竊1大3小黃金招財龜　狡猾變裝仍遭警識破

嘉義地檢署反賄選成效宣導　拍攝全國首部涉賄真人真事訪談影片

世界茶博會8日登場　接駁車、規劃路線和交管資訊看這裡

屏檢接獲16起現金賄選檢舉　一但查獲至少50萬獎金

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車　可愛流線造型民眾搶拍

屏警強力疏導國慶連假旅遊車潮　2圖卡暢遊屏東沒煩惱

檢舉獎金最高1000萬　移民署桃園站召開新住民網絡會議宣導反賄

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

台南4年增加4萬多個停車位　黃偉哲：改善停車先求有再求好

麥擱吵啊！　台南警環監強力取締改裝噪音車

消費記住4口訣！美麗包裝拆開後成垃圾　減少層層包裹愛地球

偷竊1大3小黃金招財龜　狡猾變裝仍遭警識破

嘉義地檢署反賄選成效宣導　拍攝全國首部涉賄真人真事訪談影片

世界茶博會8日登場　接駁車、規劃路線和交管資訊看這裡

屏檢接獲16起現金賄選檢舉　一但查獲至少50萬獎金

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車　可愛流線造型民眾搶拍

屏警強力疏導國慶連假旅遊車潮　2圖卡暢遊屏東沒煩惱

檢舉獎金最高1000萬　移民署桃園站召開新住民網絡會議宣導反賄

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

天母狼醫強拉女工讀生手摸下體　噁喊：好想把妳脫光...下場出爐

影／差一點就完美！小改款Nissan Kicks試駕體驗　安全有感進化

快訊／女子突墜落板橋光復橋　小貨車駕駛嚇壞報警…無呼吸送醫

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！　撐拐杖腳傷硬撐全被拍

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／修正共軍「第一擊」定義！　邱國正：只要航空器飛入領空必反制

轎車迴轉按喇叭示警　機車騎士不爽！蛇行阻擋還嗆聲

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

「舀馬桶水當尿」竟驗出嗎啡　傻眼男被白關45天獲賠金額曝

孟加拉豹貓每日色色！　趴淋浴間高處窺媽洗澡

地方熱門新聞

破紀錄！台中市議會10議員榮退　「9人交棒下一代」

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

檢舉獎金最高1,000萬　移民署桃園站宣導反賄

黃偉哲愛犬妞妞現身　影片意外引來米可白留言

曹興誠：不希望台灣變成香港

2022年全國第43屆華宗盃排球賽落幕

彰化吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

嘉義地檢署反賄選成效宣導

2022桃園鮮奶節　10/8日起楊梅區登場

茶博會接駁車和交管資訊看這裡

台南新市區出租廠房傳火警

110年度中央租金補貼延長受理

全國化工啤酒競賽　元智化材勇奪三冠王

更多熱門

相關新聞

嘉義縣東石社區照服據點修繕落成

嘉義縣東石社區照服據點修繕落成

嘉義縣台灣愛鄰社區服務協會東石辦事處，是幫助東石鄉學校與社區弱勢學童學習及成長的場所，原場地因建築設備老舊損壞漸漸失去功能性，百工修繕利他協會歷經一個月修繕，愛鄰協會學童、青少年協力清理後，於24日舉辦蠔小子的秘密基地修繕落成典禮，縣長翁章梁出席感謝各界促成響應。

翁章梁親贈百歲人瑞禮金及鎖片

翁章梁親贈百歲人瑞禮金及鎖片

全國義消聯繫會報首度移師嘉縣

全國義消聯繫會報首度移師嘉縣

騎士自撞護欄喉嚨遭切斷　撕裂傷20公分送醫不治

騎士自撞護欄喉嚨遭切斷　撕裂傷20公分送醫不治

嘉縣議員羅士洋30萬交保：絕無涉及貪瀆

嘉縣議員羅士洋30萬交保：絕無涉及貪瀆

關鍵字：

嘉義縣迷你電動車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面