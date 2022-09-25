嘉義縣東石社區照服據點修繕落成　資源整合打造弱勢學童學習場域

▲嘉義縣府助東石社區照服據點修繕落成 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台灣愛鄰社區服務協會東石辦事處，是幫助東石鄉學校與社區弱勢學童學習及成長的場所，原場地因建築設備老舊損壞漸漸失去功能性，百工修繕利他協會歷經一個月修繕，愛鄰協會學童、青少年協力清理後，於24日舉辦蠔小子的秘密基地修繕落成典禮，縣長翁章梁出席感謝各界促成響應。

愛鄰學童首感謝翁縣長實現今年6月份的允諾，號召群力幫孩子們完成心目中的蠔小子秘密基地，給他們有個學習溫暖的照服據點，也感謝百工修繕利他協會，若沒有這些志工的專業及施工，就沒有好的環境可以使用。

蠔小子的秘密基地經過修繕成員協商討論後，由水電裝置業職業工會對房內的老舊燈具更新、廚房排水管道堵塞排除，營造業職業工會刮除壁癌後重新添加水泥、老師休息室鋪拋光地磚、前面廣場裂痕修補，室內裝潢業職業工會拆除坍落的木質地板，鐵工業職業工會屋頂漏水排除補強，油漆工程業職業工會對室內外斑駁牆壁及門窗粉刷讓建物煥然一新。

翁章梁表示，案件經費由社會局仁愛基金及愛鄰協會共同支應，再加上修繕利他協會裡各業專業人員施工，共同完成愛鄰社區照服據點，看到資源在相對不充足的情況下，能提供一個相對優質的場所讓學童有個課輔、活動、多元學習處所很感動，這都是大家努力的成果。

勞青處長陳奕翰說，百工修繕利他協會成立的目的，就是整合對修繕有相關專業資源的人士讓效率提升，感謝各個工會成員的付出讓修繕順利完成，也期盼蠔小子的秘密基地修繕案，讓每一位蠔小子有一處更完善課外學習的處所陪伴成長。