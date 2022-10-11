崑大視訊系《照耀你照耀我》　獲韓春川影展「全球電影未來之星」獎

▲崑山科技大學視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，自1137作品中脫穎而出，榮獲「全球電影未來之星」獎，讓師生均感到非常振奮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系，近日參加韓國SF春川影展，10月4日公布競賽類獲獎名單，動畫作品《照耀你照耀我》自1137作品中脫穎而出，榮獲「全球電影未來之星」獎，讓師生均感到非常振奮！

韓國SF春川影展吸引來自歐美、韓國、亞洲等眾多國家參賽，崑大視訊系展現堅強實力，在眾多作品中以《照耀你照耀我》榮獲「全球電影未來之星」獎，該部獲獎動畫短片由劉勇明老師指導，帶領碩一生江尚晏及今年6月甫畢業的溫孟展、林志謙、永谷拓巳等四位同學製作，溫馨的故事與細緻的畫風受評審讚賞，形容作品「畫面精緻富想像力且充滿細節」、「能引起全球共鳴、富有同情心的現代寓言」，並對作品表達高度肯定，因而順利得獎。

《照耀你照耀我》動畫短片講述一個已經成了冰天雪地的未來世界，機器人與小松鼠為了運送能源，最終機器人犧牲自我的感人故事。作品至今已在國內獲得十多個影展的入圍及獲獎肯定，包括巴哈姆特創作大賽優選獎、螺絲起子影展年度最佳主題獎、技專院校電腦動畫競賽優勝、兆TV學生影展最佳動畫短片獎，以及放視大賞、青春影展、新一代金點新秀獎入圍肯定。

該部作品在國際影展的表現也十分卓越，除了本次在春川影展獲獎外，已經榮獲將近20個國際影展入圍，包含西班牙國際動作片影展、葡萄牙Marmostra國際影展、保加利亞瓦爾納世界動畫影展、香港全球大學電影獎、賽爾維亞國際兒童暨青少年動畫影展等，更獲俄羅斯國內規模最大的影展「莫斯科國際影展」親自來信邀片，作為觀摩片播映，雖因疫情關係，團隊成員無法親臨現場領獎，但能獲得這麼多的肯定，不僅為製作團隊帶來莫大鼓勵，也讓成員們都十分興奮。