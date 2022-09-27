崑大視訊系電影聲音後製班新「聲」帶　25座金獎師資史上最強

▲崑山科技大學視訊傳播設計系「流行音樂學程」計畫主持人曹源峰副教授，今年再將領域擴及「電影聲音後製」，堪稱史上最強大影視聲音課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系連續4年獲得文化部支持補助，開辦「流行音樂學程」，計畫主持人曹源峰副教授今年再將領域擴及「電影聲音後製」，包含配樂、影視歌曲製作、配音、混音及音效設計等專業課程，堪稱史上最強大影視聲音課程！

課程授課講師金馬獎、金鐘獎、北影及金曲獎獲得「最佳音效、聲音設計、配樂及最佳歌曲」共計25座金獎師資，老將新秀齊聚，師資史上最強。

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崑大視訊系本年度「流行音樂學程」自9月起開始授課，本次課程邀請到國寶擬音（Foley) 大師胡定一及國片擬音中堅楊家慎、金曲製作人陳建騏、三金影視音效得主郭禮杞、金獎聲音設計新秀簡豐書、高偉晏、蔡瀚陞及《村裡來了個爆走女外科》詹子誼製片等，所講授的課程囊括「影視聲音後製」的所有流程，並以崑山科大專業的聲音教學環境實作演練，期許學員可以獲得業界第一手的精實訓練。此外，專班更特別規劃北上到「中影製片廠錄音室」，以及陳建騏所創建的影視配樂公司「完美聲音」參觀教學，拉近與業界的距離，並了解業界人才所需技能。

計畫主持人曹源峰老師表示，因來到台南任教，有感於「影視教育與產業連結」南北不均的困境，故該專班特別開放給南部各大專院校學子報名參與，經過激烈的考核競爭，最終由來自義守大學、台南大學、南台科大、南藝大、長榮大學及崑山科大等大專院校學生共同參與，新生代金獎講師們也因認同這樣的理念，在百忙之中南下授課。

榮獲第58屆金馬獎最佳音效得主高偉晏擔任此次授課講師，他說：「因為有老師的帶領才能走上專業職涯的道路，現在也願意擔任這個引路人，希望造福南部有志於此的學子們，這是該課程『代代相傳』的美意，期許為業界培養新『聲』帶生力軍。」

課程自9月開始進行，24日當天由資深擬音師胡定一示範「影視擬音」的技巧，無論什麼道具，在胡師傅的巧手下，都能發出惟妙惟肖的聲音，比方說一張紙就能讓小鳥振翅飛走、兩個紙杯馬蹄即遠颺，各種示範都讓同學驚嘆「擬音技術」的高超。最近在威尼斯影展獲獎的國際合製片《The Last Queen》中，擔任「擬音總監」的楊家慎，更在課堂上提出了「得『意』忘『形』」核心擬音精神的精闢見解，意指擬音的重點在於「忘記擬音素材的形體，只要模擬出的聲音，便可以合意於影像上的事物，讓觀眾信以為真。」這就是成功擬音的真理。

胡定一師傅也提到：「能發出好聲音的物品就是好東西。」課堂上兩位老師分組指導foley（擬音）的技巧，解答同學的疑問，也同步指導錄製同學結訓的作品，讓大家獲益良多。最有趣的是，有同學請教兩代擬音師在工作上曾遇到的困擾，老師們都一致認為：「買高跟鞋時挺尷尬的！」讓人會心一笑。

視訊系胡佩芸主任十分肯定專班開課的用心，她特別提到：「日前公佈的第57屆金鐘獎最佳音效入圍名單中，有多達四位本系校友各以四部作品入圍，包含此次邀請師資中的高偉晏與以《火神的眼淚》入圍的蔡瀚陞，另外還有以《俗女養成記2》入圍的王逸勳、以《池塘怪談》入圍的陳姝妤等，這幾位系友在學校即展現對聲音的高度熱忱，加上在業界精益求精的努力，他們的好成績，母校同感榮耀並給予祝賀」。崑山科大電影聲音後製人才培訓專班現正開課中，預計於12月底結訓，金獎師資將持續帶來令人讚嘆的專業課程，精彩可期！