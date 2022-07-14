崑大胡福文18年獲5張畢業證書 　71歲取得博士學位

▲崑山科技大學大胡福文，18年獲5張畢業證書，71歲取得博士學位，追求知識的腳步不停歇，終生在學海度過充實精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學資深學長胡福文，讀了18年！今年74歲的胡福文自1995年起，陸陸續續在崑大取得了國貿系、電機系、企管研究所、機械研究所及機械與能源博士班等5張畢業證書，18年間遇過7任校長，可謂七朝元老級的學生，同時在業界擔任主管職的他，追求知識的腳步不停歇，終生在學海度過充實精彩人生。

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今年74歲的胡福文精通英、日文，是繼崑大機能所博士班82歲馬敏雄後，年紀最為資深的大學長，當年從台南高工機械科畢業後，選擇先投入職場累積實戰經驗，就業期間深感學歷與自身能力提升的重要性，認為打理好公司除了技術外，也要提升管理與商業知識，於是在38歲時決心重返校園。胡福文一開始先前往嘉藥工安科、南台工管科及大同國貿科的二專部進修，為了充實電機或電子方面的知識，得知崑山工專（崑大前身）二專夜間部電子科有開設選讀專業科目的學程，授課老師是正讀成大博士班的王文壽老師及呂順利老師，師生相知相惜，因而結下了在崑大讀18年書的因緣。

擁有機械底子的胡福文，在1995年二專電子科選修電子專業科目1年，接著陸續就讀二技國貿系夜間部、二技電機系進修部、企管研究所碩士班、機械研究所碩士在職專班，更僅花費6年時間，在2020年時以71歲高齡取得了機械與能源工程研究所博士班文憑，在崑大度過18年的求學生涯，蓄積蓬勃學術能量並有豐碩收穫。

進修學位期間，胡福文兼顧工作並將所學應用於職場，曾擔任精密儀器公司課長、機械製造業開發部經理等主管職位，從業逾45年，學經歷均相當豐富，不僅替任職公司開發與執行專業技術，精通英、日文的他，協助多家企業製作器材與設備的中、英、日文操作說明書，更於2009年在化妝品機械製造業擔任董事長特助期間，針對公司跨國會議與參訪外賓交流進行翻譯工作，這一年胡福文已60歲，但對於工作與汲取新知的熱情，讓他頭腦與體力仍像年少般充滿拼勁與活力。

事業有成的胡福文不忘飲水思源，將一身所學技術回饋於學校，在就讀機械博士班期間，透過教育部2017年技專校院教學創新先導計畫，代表工學院擔任業師，與機械系林穀欽教授一同辦理以問題解決導向（PBL）為基礎的「DIY元件加工暨機械設計」課程，運用CCD相機擷取影像技術進行電腦繪圖，並設計一台自動壘球皮檢測機，讓學生親自進行DIY加工、組裝及試機。因成效良好，讓崑大在該年榮獲教育部6600萬元經費補助，為母校帶來卓著貢獻。

不僅如此，胡福文在就學期間，除了取得「熱風烘乾機」、「改良型自動後踵結幫機」及「塑膠射出機壓力缸結構改良」等新型專利，更榮獲萬潤科技在2019年時舉辦的創新創意競賽中，以「球面影像疊合以相機參數和視圖安裝誤差的最佳估計」一文取得了碩博士論文組佳作獎，無論是學術研究或是實務操作，都是學弟妹的學習典範。

胡福文回想一路走來的讀書時光，事業與學業並進讓胡福文的生活比別人加倍忙碌，卻也更充實，他感謝妻子與孩子的支持與貼心，讓他能無後顧之憂追求理想的人生目標，也感謝博士班的王文壽與呂順利老師的照顧，讓他在求學時光收穫滿載，立下漂亮的里程碑。在崑大18年，胡福文歷經李正合校長、周文賢校長、林文欽校長、陳倬民校長、楊明興校長、蘇炎坤校長及李天祥校長，更與現任董事長曾韋龍為同窗，見證崑山科大每一刻風光，他用自身經歷貫徹終身學習的理念，並將廣博的學識能量傳承下去，為崑大學子樹立優質典範。