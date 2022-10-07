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崑大量化中心公布民調　黃偉哲民意支持度57％獲各年齡層肯定

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年選戰倒數51天，崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心7日再次公布台南市長參選人民意支持度研究結果，現任市長黃偉哲持續領先其他參選人，獲得57％受訪者表態支持，資料分析顯示各年齡層和男女性別受訪者，黃偉哲皆獲得5成以上支持度，穩居市長參選人支持度第一。

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大公共關係暨廣告系執行該次民調，依據最新數據顯示，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，其次為國民黨籍謝龍介支持度17.1％、林義豐3.2％、許忠信1.5％及吳炳輝0.02％。黃偉者領先謝龍介幅度近4成，根據之前各次民調結果的趨勢分析，雙方已有明顯差距。

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據結果進行交叉分析受訪者的政黨傾向，84％的民進黨支持者力挺黃偉哲連任，政黨屬性為國民黨支持者也有21％支持黃偉哲；台灣基進黨的支持者中，亦有68％表態支持黃偉哲，明顯高於謝龍介的1.1％；另外，黃偉哲在中立選民部分同樣以37％的支持度領先，謝龍介的16.1％。

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分析各年齡層結構，均有5成以上受訪者支持黃偉哲連任，並以20至29歲的支持度最高，比例達58.9％；謝龍介除了在50至59歲年齡區間獲得22.1％支持度之外，其餘年齡層支持度皆未達2成，雙方支持度在各年齡層支持者的差距達3成5至4成5。

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次民調由崑大公廣系莊岳峰教授執行，進行時間為9月27日至10月2日，對象為戶籍設於臺南市且年滿20歲的民眾，共完成1,365份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差維持± 3%以內。

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市長黃偉哲4年任期內勤跑層，樂於參與各項活動，與民眾打成一片，其親民形象深植人心，加上2年來的防疫作為與努力，對於台南觀光、經濟、農特產品的行銷表現有目共睹，也換得市民正向回應，在屆次各項民調上，黃偉哲支持度、滿度度及施政表現都有很好的成果，這對於2022年市長大選而言，將是關鍵性致勝條件。

▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲崑山科大公共關係暨廣告系公布最新民調數據，黃偉哲市長以57％獲得最高的支持度，黃偉哲4年來施政表現與親民形象，獲得市民肯定支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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