崑大出現首位職棒投手　李欣穎入選台鋼雄鷹

▲就讀公共關係暨廣告系應屆畢業生李欣穎，在7月11日舉行的中華職棒新人球員選拔會中脫穎而出，成功入選台鋼雄鷹，成為崑大首位進入職棒的選手，李天祥校長（右二）等師長十分肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學自2019年3月延攬接近職棒水準的棒球隊員入校，正式成立甲組棒球隊，由蕭智祥擔任總教練，積極培訓優質的成棒選手，就讀公共關係暨廣告系應屆畢業生李欣穎，在7月11日舉行的中華職棒新人球員選拔會中脫穎而出，成功入選台鋼雄鷹，成為崑大首位進入職棒的選手。

2022年7月的中華職棒新人球員選拔會，新成立的球隊台鋼雄鷹也加盟入主，成為職棒第6隊，該次選拔會中共有185位好手符合選秀資格，選秀人數創歷史新高。而台鋼雄鷹棒球隊經過26輪的指名，共錄取30位選手，李欣穎在第18輪中被指名入選。李欣穎自小對棒球有濃厚興趣，國小時加入高雄市鼓山國小少棒隊，歷經橋頭國中青少棒隊、臺南南英商工青棒隊、高雄義守大學棒球隊，2020年李欣穎轉學至崑山科大並加入甲組棒球隊，延續投手生涯。

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李欣穎參賽經歷相當豐富，曾參與2019年與2020年全國成棒甲組春季聯賽、2020學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級），2019與2010年協會盃全國成棒年度大賽、第22屆梅花旗全國大學棒球錦標賽，以及2021年與2022年全國成棒甲組春季聯賽、110學年度大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）等，持續累積自身征戰經驗與實力。

獲得台鋼雄鷹網羅，李欣穎感謝崑大挹注豐沛資源提攜，身為素人選手，他表示過去在棒球隊解散時曾感到迷惘，害怕自己沒有地方去，後來透過崑大招生有機會延續自己的棒球路，就學短短一年已感受到學校非常重視球隊，讓他能在穩定的環境中開心打球。他也謝謝總教練蕭智祥、投手教練林琨瑋、打擊教練陳該發的用心栽培，讓他有大幅的進步與成長，未來將持續積極參賽，投出好成績為校爭光。除此之外，同屆的郭彥輝則入選為屏東紅尾成棒隊選手。

李天祥校長表示，非常開心崑山科大能培養出優秀的職棒選手，本著技職教育的精神，除了會幫助優秀的棒球選手進入職業棒球市場，同時也積極培養學生球員第二專長，讓無法進入職棒的球員學習到專業技能，未來同樣能投身運動相關產業。李天祥校長也代表致贈獎學金及獎座予李欣穎，並送上大紅包慰勞蕭智祥、林琨瑋、陳該發等3位教練，期待在未來的日子，也能持續培養優質的職棒選手。