崑大公布台南市長參選人民調　黃偉哲支持度近6成、謝龍介1成4

▲台南市長黃偉哲4年台南市長任期的表現，普遍獲得市民的肯定，民調支持度達57.6％。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

距離年底市長選舉不到90天，崑山科技大學公共關係曁廣告系量化研究中心，8月31日公布有意參選市長者的支持度，現任市長黃偉哲在目前表態5位參選人中，獲得57.6％的市民表態支持，高居第一。

近期執政的民進黨，在面臨中國禁止台灣部分農產品輸入、數位中介法、台人柬埔寨滯留及地方治安等事件衝擊之下，是否對年底的地方選舉產生影響，引起熱烈討論。因此，崑山科大公共關係曁廣告系量化研究中心針對有意投入台南市長選舉的參選人進行民意支持度研究，結果顯示，現任市長黃偉哲仍獲得57.6％支持度，主要競爭對手國民黨的謝龍介有14.5％的受訪者表態支持；另外，林義豐獲得的3.5％的支持、許忠信獲得1.5％的支持，商毓芳則獲得0.2％的支持，黃偉哲的支持度明顯領先各參選人高達4成以上。

崑大研究團隊再以政黨支持資料交叉分析後發現，黃偉哲獲得9成以上民進黨支持者力挺，在中立選民中也大幅勝出，以4成領先謝龍介的1成3，即便是國民黨支持者中，也有近2成挺黃偉哲；此外，在台灣基進黨支持者中，也有高達8成1挺黃偉哲。

從選民結構觀察，不論男性或是女性選民，黃偉哲都獲得逾5成支持，謝龍介在男性或女性選民支持度都低於2成，而20到70歲以上族群，均有5成以上選民支持黃偉哲連任，可看出黃偉哲4年台南市長任期的表現普遍獲得市民的肯定。



崑山科大量化研究中心由公廣系教授兼國際學院院長莊岳峰擔任研究計畫主持人，本次民調執行時間為8月18日至22日，對象為戶籍設於臺南市年滿20歲民眾，共訪問1,312份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差維持正負3%以內。