25歲女在家突然遭「100發子彈」射穿身亡　警逮捕5名青少年

▲女在家突然遭百發子彈射殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

德州25歲女子諾維塔(Novita Brazil)在家時，房子突然遭人連開100發子彈掃射，身中多槍死亡，與她同住的41歲婦女腿部也中槍送醫。警方調查發現凶嫌竟然是5名青少年，年齡只有14歲至17歲之間，目前5人已全數被捕。

事件4日凌晨12時30分左右發生在聖安東尼奧 (San Antonio)一棟民宅，女子諾維塔當時人在臥房中工作，房子突然遭100發子彈掃射。警長薩拉查(Javier Salazar)表示，朝房子開槍的是2名14歲、15歲少年，懷疑2人很有可能搞錯房子，導致無辜的諾維塔被射殺。

與這起槍擊案有關的3名少年也被捕，年齡分別是14、15歲少年，與17歲的伯米亞(Johnny Bermea)。事發時巡邏員警聽到槍聲，結果發現一輛汽車高速逃離該地區，員警立即進行追捕，後來在151號公路5700街區成功把車攔截。

警方對未成年少年指控謀殺與使用致命武器襲擊等罪，其中一名15歲少年被加控未經授權使用車輛，一名14歲少年則被加控徒步逃避追捕罪，17歲的伯米亞被控持有致命武器罪。薩拉查表示，5名涉案少年被捕後完全沒有表現出悔意，且他們在殺人前，還開槍攻擊多棟民宅造成財物損失，犯案動機仍在調查。