女搭雲霄飛車！iPhone 14 Pro偵測車禍「員警衝現場」　傻眼結局曝

▲莎拉懷特搭乘雲霄飛車，沒想到身上的iPhone 14 Pro偵測到加速與煞車後，以為發生車禍報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州39歲女子莎拉懷特（Sara White）到遊樂園玩雲霄飛車，但就在她體驗高速衝刺快感的同時，放在她身上的iPhone 14 Pro車禍偵測功能感應到瞬間加速與急煞，以為發生車禍，直接撥打911報警。在多名員警趕到現場後，才發現原來這是一起烏龍事件。

莎拉懷特上個月與家人前往辛辛那堤遊樂園「國王島」（Kings Island）一日遊，並在搭乘雲霄飛車時，把新買的iPhone 14 Pro放在身上的包包裡。她享受著直衝33公尺高空的刺激感，與時速約80公里的衝刺快感。

只不過她不知道的是，她的iPhone 14 Pro感應到瞬間加速與剎車，以為她發生車禍，便撥打911通報「手機用戶遭遇嚴重車禍」。當莎拉懷特結束這趟雲霄飛車之後，這才發現手機螢幕全是未接來電與緊急調度員發來的語音，詢問她是否安好，加上她沒有對此做出進一步回覆，多名員警隨後被派往現場，但警方並未發現緊急事件。

最終，莎拉懷特在排隊等待玩其他設施時，才意識到這一切事發經過，才回電給警方通報沒事。這只是當地相關單位接收到六起類似通報事件的其中一起。

如今有多名專家表示，iPhone 14用戶玩雲霄飛車時，不要把手機帶在身邊，因為這可能觸發車禍偵測功能。但在某些情況下，iPhone 14車禍偵測功能確實發揮作用，內布拉斯加州日前一名女乘客使用的iPhone 14偵測到發生車禍，系統自動向緊急服務部門通報，警消人員前往現場發現，車上5名男子全數死亡，而女子則在送醫途中死亡。