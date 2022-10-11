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「綠惡魔」犯罪集團現身紐約地鐵　9女蒙面公然揍人行搶

記者林彥臣／綜合報導

美國紐約地鐵9日發生一起詭異的搶案，由9名全身穿著綠色緊身衣，並且蒙面的女子，在地鐵中公然行搶，而且因為她們穿的服裝很像蜘蛛人裡的反派「綠惡魔」，因此這個犯罪集團就被警方以及網友稱為「綠惡魔」。

事件大約發生於凌晨2點左右，2名19歲少女就在「時報廣場」的地鐵車廂內，遭到綠惡魔拳打腳踢，車廂上有其他乘客，不過沒有人出面制止。

▲▼紐約地鐵出現綠惡魔犯罪集團，9名女性公然行搶。（圖／翻攝自twitter／@nypost）

▲紐約地鐵出現綠惡魔犯罪集團，9名女性公然行搶。（圖／翻攝自twitter／@nypost）

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，其中一名受害人的母親說，女兒告訴她被外星人攻擊了，而且襲擊事件就發生在她生日當天，希望這些人會得到報應，因為這真的很噁心。

這位母親還譴責紐約的《保釋改革法》，因為這項法令，建立了一個危及守法公民安全的旋轉門司法系統，「因為這些荒謬的法律，讓野蠻人在街上走來走去」。

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