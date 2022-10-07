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離婚5個月前妻交男友！男綁架殺害5歲兒　傳屍照報復：他沒有受苦

不爽前妻交男友！男綁架殺害5歲兒　傳屍體照報復：他沒有受苦。（圖／翻攝自Twitter）

▲男為了報復前妻，殺害親生兒。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞50歲男子加百列(Gabriel Enrique Gonzales Cubillos)為了報復分開5個月的前妻有新戀情，竟然綁架5歲兒子埃斯特班(Gabriel Esteban)，殺害後棄屍在飯店房間，還將屍體照傳給前妻。

加百列被控3日在哥倫比亞中西部托利馬省梅爾加(Melgar)一間飯店房間中，殘忍殺害5歲兒子埃斯特班，還把孩子的屍體照傳給前妻羅德里奎茲(Consuelo Rodriguez)表示，「他沒有受苦，現在你可以獨自享受與Edilson 和Wesly在一起的時光，不需要Tricitico，更不要說我了」。

飯店人員後來在房間中發現男童屍體報案，雖然加百列已經逃離現場，警方仍於6日在昆迪納馬卡省(Cundinamarca)一個交通檢查站成功將他逮捕，目前人已被移交回托利馬省檢察官處理，被指控犯下嚴重殺人罪。

警方表示，加百列在交通站被員警攔查時，試圖用錢賄賂警察以免被捕，加百列除了將兒子屍照傳給前妻，還留下一個隨身碟給前妻，裡面藏有他要綁架兒子與殺人的詳細計畫，行徑十分變態。

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