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舊衣回收箱發現一具屍體　女上半身被「金屬門卡住」當場死亡

▲▼衣物回收箱,舊衣回收,示意圖。（圖／CFP）

▲有民眾在舊衣回收箱發現屍體。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯市郊區一個舊衣回收箱中發現一名61歲婦女屍體，警方表示，該名女子上半身卡在衣物回收箱的金屬門，下半身顯露在外面，現場被宣判已經身亡，目前尚不清楚她的死因。

事件當地時間6日上午10時發生在洛杉磯市西北部城市聖塔克拉利塔(Santa Clarita)，有民眾在位於果園村路(Orchard Village Road)與里昂大道(Lyons Avenue)的一個金屬衣物回收箱中發現屍體報案。

洛杉磯治安官沃蘭斯基(Dan Wolanski)表示，「這名婦女爬到回收箱裡面，我不知道她是否有把東西丟進回收箱中，但當她被困時，她試圖把手伸進回收箱裡面」。

事發後警方封鎖現場進行調查，於下午1時45分將遺體帶走並將現場清理完畢，案件正在調查中，目前未以謀殺案方向進行調查。

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