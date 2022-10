舊衣回收箱發現一具屍體　女上半身被「金屬門卡住」當場死亡

▲有民眾在舊衣回收箱發現屍體。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國洛杉磯市郊區一個舊衣回收箱中發現一名61歲婦女屍體,警方表示,該名女子上半身卡在衣物回收箱的金屬門,下半身顯露在外面,現場被宣判已經身亡,目前尚不清楚她的死因。

事件當地時間6日上午10時發生在洛杉磯市西北部城市聖塔克拉利塔(Santa Clarita),有民眾在位於果園村路(Orchard Village Road)與里昂大道(Lyons Avenue)的一個金屬衣物回收箱中發現屍體報案。

Body Found in Donation Box in Santa Clarita Deputies on scene now holding the scene till Homicide Detectives arrive. Lyons Ave and Orchard Village Rd. @FOXLA pic.twitter.com/6C82C0RFGj