國慶酒會48國貴賓同慶　芋頭連結台帛友誼畫面曝光

記者呂晏慈／台北報導

外交部10日晚間在台北賓館舉辦111年國慶酒會，由外交部長吳釗燮夫婦主持，並邀請總統蔡英文、副總統賴清德、帛琉共和國總統惠恕仁（H.E. Surangel S. Whipps, Jr.）訪團及各國駐台使節代表等人，共48國的貴賓共同慶祝國家的生日。

▲蔡英文與惠恕仁一同逛國慶酒會攤位。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

外交部表示，去年國慶酒會受COVID-19疫情影響而停辦，今年在疫情趨緩後恢復舉辦，外交部特別邀請在地特色商品廠商「西尾半島物產店」、「瑰季手作甜品」、「李董偶貴手作美食坊」、「啤酒頭釀造」及「白水豆花」等店家，運用當季的台灣水果、農產及海鮮等豐富食材，以創新方式詮釋傳統美食，展現我國人民與土地、海洋的深刻連結。

由於芋頭同樣是台灣與帛琉重要的農產品，蔡英文及惠恕仁特別在「李董偶貴手作美食坊」攤位停留，廠商將台灣的特色芋粿介紹給惠恕仁，也邀請兩位總統共同體驗芋粿製作。

此外，外交部也邀請優人神鼓、古牧特舞蹈劇場、新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團及舞蹈生態系創意團隊首次合作演出，藉由色彩繽紛的光影，環繞台北賓館的「心字湖」成為環境劇場，以嘹亮的清澈歌聲與震天鼓聲，搭配光影與舞蹈，展現台灣人民以韌性揮別疫情與挑戰，並與國際社會共同度過難關、走向美好未來。

外交部補充，除表演節目，會場主視覺則以紙雕搭配光影，描繪台灣夜市小吃及精緻美食、民眾觀賞體育賽事、跨國旅行、運用冉冉上升的天燈傳達「世界和平」的願望等豐富的庶民生活意象，傳遞在後疫情時代，人們能夠重溫疫情前的密切交流與互動，使台灣與世界接軌更趨緊密。