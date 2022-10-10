蔡英文國慶演說「強化假訊息辨識」　柯文哲：不能變鎮壓異議的藉口

▲台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

雙十國慶大會登場，總統蔡英文10日發表國慶談話時表示，要強化資訊透明以及錯假訊息的辨識，且面對境外勢力的滲透及意圖破壞，台灣要用更透明、更民主的方式來應對。對此，台北市長柯文哲批評，自己贊成公開透明，所以政策與預算執行不應該封存30年，也贊成防止假訊息散佈，別為選舉勝利迫害他人名譽。

柯文哲10日下午於臉書發文指出，今天總統演說強調建立「民主韌性」是守護台灣的關鍵，蔡英文說無論外在壓力多大，都要堅持自由民主體制，使之成為牢不可破的共識，並且一致對外。

面對蔡英文稱要用更透明、民主方式應對境外勢力滲透破壞，並持續強化假訊息查核機制，讓資訊更透明公開，柯文哲提及，自己贊成公開透明 ，那是民主能存在的方法，「所以政府的政策與預算執行，不應封存30年。」 似在暗酸疫苗採購合約封存30年一事。

柯文哲也說，自己贊成查核、防止假訊息散佈，避免境外勢力造成混亂，但絕對不能變成鎮壓異議分子的藉口，就像當年美國的麥卡錫主義，把質疑者一概打成中共同路人，「甚至為了選舉勝利，迫害他人名譽。」

此外，柯文哲稱，自己贊成強化全民國防、推動國防改革，不能只增加國防預算，但實際上做最多的是喊口號，維持溝通交流才可能真正避免擦槍走火，「不畏戰，但也不求戰。」

最後，柯文哲強調，要讓中華民國台灣成為國際上民主自由的重要象徵，請政府包容、並且團結所有的力量，才可能真正強化社會韌性，才能維護國家與區域安全，「建立一個被信賴的政府、公平的司法體系與公正的媒體環境，韌性台灣才可能實現。」