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評蔡英文國慶演說　國民黨：停止操作兩面手法、避台陷險境

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文國慶講話，國民黨10日下午指出，蔡英文有關兩岸關係的說法，仍然遵循以往立場，沒有新意。至於演說中期待兩岸邊境解封後逐步恢復人民交流，進而舒緩台海緊張的情勢，國民黨則質疑，蔡英文一方面縱容黨籍民代每日挑釁叫囂，一面表態交流，全然自我矛盾，呼籲蔡英文應循正道而行，停止操作兩面手法，避免讓台灣陷入險境。

國民黨表示，中華民國是我們的國家，捍衛中華民國是全體國人應該做的事，維護區域和平也是國民黨一向的堅持，而要維護區域和平，強化國防與交流對話，即Dialogue和Defense這「2D」戰略缺一不可。

對於蔡英文表示願意與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法，國民黨說，但過去這幾年口號很多，卻未見蔡政府維護區域和平的具體作為；比如當中共軍演飛彈飛越台灣，政府卻秘而不宣、又或者高端疫苗採購要封存三十年，也看不到蔡英文政府口中的資訊透明。

國民黨表示，如果蔡政府真的要捍衛中華民國主權，也請先從捍衛台灣的民主自由開始，如果民進黨一再透過控制媒體、箝制人民言論、運用抹黑造謠的手法攻擊政敵，又要如何讓台灣團結對外？

有關蔡英文指台灣已從疫情中逆勢前進，即將擺脫疫情的陰霾，國民黨說，近期每天仍有超過4萬例本土個案，昨天公佈確診個案中新增62位國人死亡，顯然台灣仍在這波疫情高峰期，蔡的說法完全是自欺欺人，一下就想把大家拉到疫後生活，難道要全民忘了這兩年缺口罩、缺快篩、缺疫苗、缺藥物的慘況？更把超過一萬位染疫身亡的國人及家屬置於何地？又有多少國人認同蔡英文口中「守住了疫情，更把台灣往前推進了一步」的防疫成果？

國民黨批評，蔡英文演說中再次羅列完備社福醫療、建構社會安全網等政績，更早已被各方詬病為失敗的政策，淪為「口號治國」，蔡英文的自誇，讓國人為之汗顏；面對少子化危機，政府更是束手無策：台灣出生率在民進黨執政下已創中華民國史上最低，全球排名倒數第一，正是國人給蔡政府的不信任投票。

國民黨也說，更嚴重的是，蔡英文仍特別強調要「強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識。」但自疫情爆發以來，包括疫苗採購決策、會議紀錄、採購金額等受爭議資料政府都拒不公開，甚至列為機密封存30年，蔡政府的資訊透明可見一斑。

至於所謂錯假訊息，國民黨強調，總統府早已是公認的錯假訊息生產中心，呼籲蔡政府不要以辨識錯假訊息為藉口，繼續假借公權力來箝制人民言論、媒體新聞自由的種種不當作為。

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