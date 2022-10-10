國旗屋升旗各政黨參選人雲集　屋主張老旺邀他第一位致詞

▲國旗屋國慶升旗，張老旺邀張亞中(中)第一位致詞。（圖／張碩芳臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區國旗屋10日舉辦第28次國慶升旗典禮，吸引來自各地民眾，到這處被喻為全台國旗密度最高的地方朝聖；由於今年適值選舉年，82歲的國旗屋主人張老旺面對各政黨人士、參選人熱絡出席，介紹首位受邀者上台致詞時，以希望這個人本著正義，站在「公正」跟大家講話，這個人就是孫文學校校長張亞中。

▲忠貞國旗屋。（圖／翻攝自Facebook／張善政）



張亞中致詞表示，中華民國在台灣不斷被掏空、被偷樑換柱，呼籲大家持續在台灣努力捍衛中華民國、捍衛中華民國的國旗，也盡力維持兩岸的和平；張亞中並痛批民進黨當局的作法不倫不類，特別在中華民國逐漸被「借殼上市」、「偷樑換柱」的階段，大家的責任更重要了，要大家一起攜手相互扶持，共同大步向前吧！

▲國旗屋週邊四處可見美麗的旗海飄揚，民眾爭相拍照。（圖／張碩芳臉書提供）



國旗屋國慶升旗典禮，從一開始只有3個人參加，到今年第28次舉辦，吸引來自各地的萬名民眾朝聖，今年國旗屋舉辦升旗典禮的週邊，更增加到4萬面國旗，四處可見美麗的旗海飄揚，而這都是張老旺與親友們，一面一面張掛，並成為民眾爭相拍照的特別風景。