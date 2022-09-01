曹興誠砸重金練百萬勇士　他列「平均一位2百」酸：曹董再捐點吧！

▲前聯電董事長曹興誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前聯電董事長曹興誠1日身穿防彈背心舉行記者會，宣布將恢復中華民國籍，還要訓練300萬名黑熊勇士來保鄉衛國，並將針對這項計畫捐助6億元，另個神射手計畫則贊助4億，贊助台灣全民國防。對此，孫文學校校長張亞中酸，平均下來每位勇士訓練費200、射手1333元，「會否太少了？敬請曹董了解，可考慮再捐些！」

對於曹興誠捐款計劃，張亞中表示，自己大約算了一下，6億元訓練費用分給300萬黑熊勇士，每位的訓練費用是200元。4億訓練費分給30萬神射手，每位訓練的費用是1333元，「我很難理解，200元新台幣可以訓練成為一位黑熊勇士？只要1333元就可以訓練成一位神射手？」

張亞中指出，如果說，是喊話政府成立300萬黑熊勇士，30萬神射手，但曹興誠董事長只分別贊助每位200元及1333元，「會否太少了？而且，一位神射手需要配一把狙擊槍吧？如果一把狙擊槍一萬元，30萬把狙擊槍就要300億了。敬請曹董了解，可考慮再捐些！」

黑熊學院共同發起人沈伯洋表示，烏克蘭在軍力劣勢下，憑藉國民的團結與抵抗決心，漸漸獲得國際支持，並穩住局勢。而台灣面對中國日益升高的武力威脅，民眾的抵抗意志將決定戰爭結果。然而，中國長期透過謠言與偏誤資訊降低台灣社會防衛意志，企圖不戰而屈人之兵，此時如何提升民眾的戰爭意識跟防衛信心是當務之急，曹先生的資助是及時雨，讓這個計畫能加速起動，大幅提升學院的教育能量。

黑熊學院以一般民眾為主要對象，透過基礎防衛知識的推廣，建立人民信心、消除投降主義。戰爭時，雖然90%的人不會成為戰鬥人員，但戰爭是整體社會的動員：妥善的避難、強大的支援，以及強韌的心理，才是應對現代戰爭的首要之務。

沈伯洋說明，在曹興誠董事長資金的協助下，學院將加速推出實體與線上民防課程、出版民防知識書籍、辦理教育體驗活動以及製作推廣影片等多元方式，目標在3年內達成300萬人次的教育訓練，為台灣建立厚實的防衛基礎。全民防衛的最終目標，是期待家家戶戶都有一個具有相關知識的黑熊勇士，在危急時刻保護家人安全、協助政府指揮系統。這個目標很高，需整體社會的努力共同達成。黑熊也期待能有更多民間團體、有志人士一同加入全民防衛的領域。

針對曹興誠大動作捐款等行為，行政院發言人羅秉成則說，感謝曹先生的捐獻，保家衛國人人有責，相關的捐獻有助於整個國防安全跟穩定民心，非常感謝，相關作法是否可行由相關部會評估，如果需要協助的話也可以一起集思廣益。