那年大颱風吹落數萬面國旗！　國旗屋主人曝：「他」送來3萬面

▲議長邱奕勝說，一年365天，我們心中都掛著一面國旗，那就是中華民國。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園國旗屋國慶升旗典禮，今年舉辦第28次，已成各方關注。國旗屋主人張老旺說，有一年國慶日前夕，大颱風將他好不容易張掛好的國旗吹落滿地，因他已沒有錢再買國旗，正當心情低落之際，一輛小貨車載來3萬面國旗，而這名送他國旗、令他永銘在心的人士，就是桃園市議會議長邱奕勝。

▲國旗屋國慶升旗典禮，今年張掛4萬面國旗。（圖／擷取自余良玲臉書）

張老旺今天在國旗屋國慶升旗典禮，首度透露邱奕勝議長送他國旗的往事，隨即邀請邱議長上台致詞。邱奕勝說，一年365天，我們心中都掛著一面國旗，那就是中華民國，我們愛國旗也愛我們的國家。

邱奕勝並並籲請來自各地參加遊行和升旗典禮的民眾、除了要愛這面國旗外，更要留下來吃在地有名的美食米干，促進經濟。國旗屋主人張老旺表示，國旗屋的升旗活動的精神，要大家認知「國旗至上、人民第一」的意義。

桃園國旗屋的升旗典禮由一開始只有3人參加，到現今萬人湧入會場的盛況，張老旺堅持「只收國旗，不收錢」，每年並自費數十萬元，購買國旗木桿、鐵絲等材料及大國旗，與親友花了約月餘時間，利用每晚車流較少的時段，將數萬多面國旗，從龍東路開始懸掛，一直綿延至雲南文化公園周邊，期喚起台灣民眾的愛國心。