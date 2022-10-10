普丁、盧卡申科聯手！組建聯合部隊　指控烏克蘭計畫攻擊白俄

▲俄羅斯總統普丁（右）及白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

白俄羅斯國家通訊社10日報導，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同意與俄羅斯總統普丁部署一支地區聯合部隊，以應對邊境緊張局勢。另外，盧卡申科也指控，烏克蘭計畫對白俄羅斯發動攻擊。

綜合路透、俄羅斯衛星通訊社等報導，盧卡申科10日與白俄羅斯軍事與安全部隊舉行會議，依據他的說法，白俄羅斯政府曾透過非官方渠道，收到烏克蘭計畫對白俄領土發動攻擊的警告。他說，以軍事角度來看，基輔對俄羅斯開闢戰線是瘋狂舉動，而烏克蘭之所以採取這種行動都是西方推動，「（西方）正在推動基輔發動對白俄羅斯的戰爭」。

盧卡申科也表示，有鑑於聯盟國家西部邊境局勢惡化，他已與普丁針對部署地區聯合部隊達成共識，「若威脅程度達到目前水平，就像現在一樣，我們將開始動用聯盟國家部隊」，部隊核心成員為白俄羅斯陸軍，「我必須告訴你們，已經開始組建軍隊，我認為會在兩天內組建完畢。我已經下令，我們已經開始組建這支部隊」。

路透指出，盧卡申科如今的最新動作，顯然是在克里米亞大橋爆炸之後才有。

►橋走一半突爆炸！男嚇爆往回跑 烏克蘭怒控：俄軍狂射75枚飛彈

►飛彈狂襲基輔！少女自拍一半「炸出橘紅火光」 她失聲慘叫

►三星駐烏克蘭總部也被炸毀！ 「濃煙吞噬大樓」恐怖畫面曝