眼前炸出火球！烏克蘭多城爆炸　基輔關鍵基礎建設遇襲

▲烏克蘭首都基輔市中心10日上午發生多起爆炸，迄今造成8死24傷。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭首都基輔市中心10日發生多起爆炸，總統澤倫斯基辦公室表示，境內有多個城市被俄軍攻擊，已造成平民傷亡。目前空襲仍在持續中，基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）透過社群平台Telegram證實，基輔市內的關鍵基礎設施多次遇襲，有受害者，救援人員正在現場處理。

Video showing impact of second rocket in Kyiv pic.twitter.com/PEgQoSsTVF — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022

美聯社報導，基輔歷經數月相對平靜的生活後，10日上午8時過後發生一連串爆炸事件，地點就位在市中心的舍甫琴科區（Shevchenkiv），當地有歷史悠久的老城區，也是數個政府辦公機構所在地。

依據網路流傳的畫面，街道車輛停在路中間，眼睜睜看眼前炸出火球，也有少女驚慌逃命。烏克蘭內政部長幕僚格拉先科（Anton Gerashchenko）指出，其中一枚火箭落在格魯謝夫斯基（Mikhail Grushevsky）紀念碑附近，而此處是烏克蘭安全部門機構所在的地方，附近就是澤倫斯基辦公室。

Central Kyiv after Russia hit the capital at least five times in the morning on Oct. 10. pic.twitter.com/gbBgmNjnKP — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

另據烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）發布的照片，基輔國立大學（Kyiv National University）主要大樓附近也發生爆炸。基輔緊急服務機構表示，一連串爆炸事件造成人員傷亡。基輔市地鐵暫停營運，所有車站向民眾開放避難使用。

這是基輔數月來首次遭襲，路透指出，這是基輔自開戰初期以來遭遇最嚴重的一次攻擊，居民紛紛逃往防空避難所。除了基輔之外，西部的利維夫（Lviv）、捷爾諾波爾（Ternopil）與日托米爾（Zhytomyr）同樣發生爆炸，第聶伯羅（Dnipro）及札波羅熱（Zaporizhzhia）也連夜發生類似攻擊。

▼ 基輔發生一連串爆炸。（圖／路透）

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