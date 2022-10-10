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台東「魔幻童樂會」　池上鄉長候選人魏瑞廷玩興大發

▲魔幻秀表演吸引大小朋友一同參與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲魔幻秀表演吸引大小朋友一同參與。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

雙十連續假期，池上嵐人文旅店傍晚傳來孩童們的歡笑聲，孩子們跟著台上知名魔幻秀表演者林雷恩活潑互動，不時還搭配腹語術一人唱雙簧，逗得台下孩子與家長們哈哈大笑，各個都沉浸在這歡樂的氣氛中，讓池上的孩童們過一個不一樣的假期。這場國慶「魔幻童樂會」是由「嵐人文旅店」與池上鄉長候選人魏瑞廷共同籌備舉辦，讓池上孩子們也能感受到歡度雙十國慶這個國家重大的節慶氣氛。

池上鄉長候選人魏瑞廷說，10月是節慶的月份，藉由活動的舉辦讓我們一同慶祝雙十節，同時也讓民眾感受，其實選舉也是可以很歡樂的。不僅如此，本次籌備活動單位「嵐人文旅店」更加碼提出，未來只要每賣出一間房型，其所得百分之十都會作為公益與舉辦兒童活動使用，除協助弱勢外，更讓地方孩童快樂成長，畢竟台東偏鄉地區兒童設施與都市相比是相對的少，孩童們假期都只能宅在家，未來也將不斷的舉辦各式各樣的活動，不論是魔幻秀、腹語秀、小丑表演、星空電影院等，都希望能夠讓池上地區的孩子快樂成長。

活動吸引近百位大小朋友一同參與，大家都直呼非常有趣，希望未來還能夠再舉辦。而鄉長候選人魏瑞廷候選人及嵐人文旅店負責人，一時玩興大發，也跟著孩子在台上等魔幻師用氣球摺出貴賓狗、維尼熊等造型氣球，就像是個大孩子般逗趣模樣十分可愛。

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