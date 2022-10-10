未與黃珊珊同台卻同框蔣萬安　林珍羽稱「身負重任」：深入藍營搶票

▲民眾黨台北市議員參選人林珍羽站在國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨台北市議員柳采薇的前面，後者神情略顯尷尬。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

一年一度國慶日登場，台北市政府依循慣例在市民廣場舉辦升旗典禮，由於台北市長柯文哲即將卸任，加上碰到九合一選舉，無黨籍台北市長參選人黃珊珊此次首次以市民身份參與，民眾黨6名市議員參選人也到場相挺，而未出席北市府升旗活動的參選人林珍羽，意外與國民黨台北市長參選人蔣萬安同台，她自稱是「深入藍營」。

台北市政府10日上午7時舉辦國慶升旗暨慶祝活動，由台北市長柯文哲親自出席，而請辭副市長身份的無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨台北市議員參選人們則於觀眾席參與，但只見6名民眾黨市議員參選人中，少了中山大同的林珍羽、士林北投的陳思宇。

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨6名市議員參選人出席台北市政府前升旗典禮。（圖／記者袁茵攝）

據了解，由於場合較為敏感，民眾黨此次未強制要求市議員參選人參加市府升旗，開放參選人自己決定。而林珍羽則於上午9時左右出現在中山區興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮，一旁還有父親，民眾黨台北市黨部主委林國成陪同，而蔣萬安、國民黨台北市議員參選人柳采薇也同樣到場。

只見蔣萬安、柳采薇等人在一側高喊「讓國民黨籍候選人在11月26日都能順利當選」，呼籲民眾將票投給國民黨市議員以後，穿著民眾黨背心的林國成、林珍羽則直接站在蔣萬安前面，拿麥克風喊說「謝謝大家過去對我父親林國成的照顧，今天是我們中華民國生日，祝福所有長輩身體健康、中華民國生日快樂。」

而蔣萬安聽聞林珍羽講「中華民國生日快樂」時，下意識拿起手中的國旗揮舞，一旁柳采薇則面無表情的站在原地；隨後主持人更加碼喊「給珍羽愛的鼓勵，凍蒜凍蒜凍蒜」，蔣萬安、柳采薇則略顯尷尬，但仍面帶笑容。

林珍羽受訪時表示，興安華城社區每年都會舉辦升旗典禮，可看見社區有許多長輩舉著國旗歡慶，今天是中華民國生日，所以自己不會覺得尷尬，且也並未與蔣萬安同台，只是同個場域而已。

至於為何沒與「母雞」黃珊珊同台？林珍羽指出，自己早上6時有地方活動，包括劍潭里健走活動、送遊覽車等，陸戰型參選人須以地方為優先，自己有和黃珊珊報告過，黃珊珊也有表達理解，加上自己前2週天天與黃珊珊一同掃街，聲稱自己此舉是「深入藍營為黃珊珊搶票，一定要去，身負重任。」