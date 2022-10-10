沈慧虹告吳子嘉「傳票3天寄出」　蔣萬安批：檢調變執政者的鷹犬

▲蔣萬安出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前指稱，民進黨新竹市長參選人沈慧虹向台北市長柯文哲求官，遭沈慧虹3日提告誹謗，新竹地檢6日就發出傳票。國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑，平常檢調速度有這麼快嗎？司法檢調已成執政者的鷹犬，當成打擊異己的工具。

蔣萬安10日上午出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮，會後接受媒體訪問。針對沈慧虹3日控告吳子嘉違反《選罷法》及誹謗，新竹地檢署3天寄出傳票、11天要應訊？蔣萬安表示，感覺到國家機器動起來了，「平常檢調速度有這麼快嗎？」

蔣萬安指出，沈慧虹告吳子嘉，新竹地檢署居然3天就寄出傳票、11天就要應訊，「請問接下來40幾天，全台灣的檢調，都可以比照這個效率嗎？」且民進黨為了打擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，立院民進黨團總召柯建銘發文要資策會交相關資料，一開始資策會說引用沒問題，現在也改口說有疑慮。

蔣萬安提及，民進黨為了打擊國民黨桃園市長參選人張善政，農委會專程翻出過去的報告來抹黑，但當張善政要求檢驗農委會主委陳吉仲的研究案時，農委會又一動也不動，「什麼時候政府部門、司法檢調，心中只剩政黨立場，沒有是非黑白了？」

蔣萬安進一步說，根據台灣民意基金會5月份民調，總統蔡英文的施政表現中，民眾最不滿意的就是司法改革、發展國產疫苗都是敬陪末座，可見司法檢調成為執政者的鷹犬，當成打擊異己的工具，已經讓人民非常不滿。