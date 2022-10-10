周玉蔻國慶復出　蔣萬安：陳時中要「勾結串聯」是他的自由

▲蔣萬安出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻因日前爭議言論沉寂多時，10日正式復出廣播節目《新聞放鞭炮》，首位嘉賓邀請網紅「四叉貓」參與。國民黨台北市長參選人蔣萬安10日表示，周玉蔻與民進黨台北市長參選人陳時中要勾結串聯，是他們的自由。

蔣萬安10日上午出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮，針對周玉蔻復出首場就邀四叉貓，蔣萬安強調，周玉蔻、民進黨、陳時中要「政媒合作」、勾結串聯是對方的自由，而他自己會花最大時間與市民對話，加倍努力了解市民心聲，並告訴外界對於台北市政未來擘劃願景。

蔣萬安指出，他會透過過去國際經驗，帶領台北市重回一流大都市行列，希望台北市不只是六都之一，而要能與國際一流城市並駕齊驅，這是市民的期待，自己也會持續一步一腳印深入基層、與市民溝通對話。

另外，針對陳時中今日白天都沒行程，是否想特別避掉國慶？蔣萬安回應，陳時中的行程安排應是團隊比較清楚，國慶日是非常重要的日子，包括今天各地都有國慶慶祝活動、升旗典禮，下午也會特別舉辦雙十活動，希望大家了解這天的重要性，同時營造家庭日，讓每個家人都可歡聚在一起。