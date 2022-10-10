黃偉哲關心農路修繕　4年推動修繕1200公里

▲台南市長黃偉哲自上任4年以來，市府修繕的農水路，總計超過1200公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲自上任以來，深知良好的農水路運輸實為農業經濟、運銷的基石，因此積極投入農水路維護與修繕，自2019年至2022年以來，市府修繕的農水路，總計超過1200公里。



農業局指出，台南市位屬嘉南平原，耕地面積廣大，為我國農耕面積最大縣市，農水路良善妥適，才能保障農民朋友的通行安全、增加農產運輸，為農民朋友創造更佳的農產經濟環境。



在這1200公里農水路當中，由農業局辦理非重劃區農水路，投入經費12.48億元，完成農路修繕約400公里、排水路約29公里及擋土牆邊坡維護約25公里。





農業局表示，台南市有37個行政區，其中33個行政區具有農路維護與修繕之需求，因農水路如同葉片的紋理脈絡，由山區至平地，錯綜複雜，相互交織，分布面積甚廣，可以說是有農業行為就有農水路需求。農路除供農產運輸、耕作之用，同時在偏鄉與部分山區，亦扮演在地居民避難逃生不可或缺的逃生之道，尤其近年來因極端氣候，常有局部地區短延時強降雨的災害事件，屢屢耳聞，為避免農路損害、中斷影響農民生計與逃生，農路妥善率的維持迫在眉睫。



農業局持續籌編相關預算改善轄內農路，同時亦積極尋求中央經費，自2021年，已爭取補助辦理45件山區及平地農路改善計畫，經費約4300萬元，以建構優良且安全的農業生產環境，體現市長黃偉哲照顧農民通行與運銷的心意。