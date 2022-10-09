台南新化果菜市場試營運　黃偉哲邀請一起開箱全國最美果菜市場

▲台南地標建築、新化果菜市場起試營運，市長黃偉哲至新化踩點開箱全國最美的果菜市場，他歡迎民眾利用國慶連假來走訪新市場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南地標建築、新化果菜市場已於9月16日起試營運，歷時3年多的遷建工程，於2021年底完工後，交由台南市農產運銷公司接手，投入室內裝修等優化工程，對外營運未滿1個月就獲得外界好評，到訪民眾已逾10萬人次，9日市長黃偉哲至新化踩點開箱全國最美的果菜市場，他歡迎民眾利用國慶連假來走訪新市場。

市長黃偉哲表示，新化果菜市場是南台灣極具歷史及指標性的市場集散地，已在新化區設置超過半世紀，因舊有的新化果菜市場腹地小，且緊鄰學校、住宅區，使得市場發展性受阻，故南市府決定辦理遷移，自2014年開始推動市場遷建計畫，期望提供攤商、民眾舒適的農產交易環境及衛生安全的蔬果，如今對外開始營運，因市場建築設計特殊，吸引不少遊客前往參訪，除原有批發市場功能之外，預期可串聯新化周邊景點連成觀光軸帶，將成為兼具觀旅功能的果菜批發市場。

農業局長李建裕表示，新化果菜市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，機能區位清晰易辨識，顛覆以往傳統果菜市場交通動線不便利等問題。此外，市場的亮點之一為波浪型的綠化屋頂，除有建築散熱效果更兼具觀旅功能，民眾可依照市場路線指引，至四樓觀景台一覽屋頂景觀及市場周邊風景。

農業局表示，新化果菜市場試營運後，將陸續引進現代化資訊拍賣設備及建置冷藏區，以期打造符合現代化及全方位服務的批發市場，發揮批發市場集散、產銷調節之功能。新化果菜市場目前固定於農曆2、10、16、25休市四天，一般遊客如果想至市場參觀、採買，相關營業資訊詳見台南市農產運銷股份有限公司臉書專頁查詢，歡迎民眾踴躍前往。