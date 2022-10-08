蘇貞昌台南白河政績說明會 　稱讚黃偉哲安靜拚建設

▲台南市長黃偉哲，8下午在白河區舉辦政績說明會，行政院院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、以及政院秘書長李孟諺等人都到場力挺 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距11月26日投票日剩不到50天，欲競選連任的台南市長黃偉哲，8下午在白河區舉辦政績說明會，現場助陣的大咖，有行政院院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、以及政院秘書長李孟諺，再現2019年行政院「會做事」團隊的鐵三角，立委賴惠員、蔡易餘也到場力挺，呼籲鄉親繼續支持黃偉哲連任、議會席次過半。

蘇貞昌院長一上台就感謝台南鄉親對蔡英文總統的支持，兩次總統大選都在台南獲得最高投票率67%，蘇院長也以行政院秘書長李孟諺在台南出身、主計長是白河人，所以行政院對台南建設的預算大力支持，其中四橫四縱道路預算近400億，沙崙與南科等產業開發近600億，在場白河鄉親最關心的白河水庫也花費18億清淤。

蘇貞昌院長強調，中央會撥款，也要市長夠認真，他稱讚黃偉哲安靜不搶媒體目光，認真建設又會爭取預算，所以台南疫情確診是六都最少，國家卓越建設獎拿36座全國最多，更強調「中央地方一條心，建設福利更用心」；「中央地方一條線，福利建設有得看」。呼籲台南鄉親在投票前不可放鬆，一定要團結支持民進黨推薦的候選人。

黃偉哲親自向市民朋友報告，在照顧學生方面，是2年前他跟蘇揆到白河國小視察校舍改善，蘇揆看到學生在大熱天裡冒汗上課，所以就想辦法，提出「班班有冷氣」政策，今年4月就讓在座長輩的孩子、孫子上課不用「大粒汗、細粒汗」。

黃偉哲也特別對溪北鄉親報告，他任內最注重的，不是蓋大樓，而是做農水路。至今已經蓋了1200公里，可以繞台灣一圈，讓鐵牛仔可以順利進出，讓水果運輸不會摔來摔去。還有大新營地區都相當期待的國圖南館，已經正式開工。因為有中央政院「說得到、做得到」團隊，一起為地方打拚，所以台南建設才會逐步到位。他也拜託大家，11月26日的投票，一定要支持民進黨提名的優秀議員，一定讓台南跟中央繼續拚，讓台南與台灣作伙贏！

特地來白河助講的高雄市長陳其邁，致詞時先逗趣地問台下鄉親，到底台南肉燥飯好吃還是高雄好吃，現場民眾答到「攏好吃」。談及南高兩地的發展，他特別引述已故日本首相安倍晉三的說法，直喊「台南有事，就是高雄有事；高雄有事，就是台南有事」；所以他會幫忙打電話給在高雄的台南鄉親要幫忙支持黃偉哲，也要台南鄉親打電話給高雄朋友支持陳其邁，要跟黃偉哲PK，「看誰得票率比較高」，更強調要台南鄉親「不可以讓黃偉哲漏氣」。

今日天氣炎熱，政績說明會特別舉辦在白河滿庭園室內場地，現場湧來台南鄉親近1200人，場內座無虛席。台南大新營選區的沈家鳳議員、劉米山議員、李宗翰議員、王宣貿議員參選人皆到場響應，展現中央與地方團結力拚勝選的氣勢。