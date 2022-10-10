2022年國慶升旗盛大舉行　黃偉哲祝福中華民國千秋昌盛

▲台南市政府上午在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，市長黃偉哲率市府各局處首長，市議會議長郭信良則帶領市議員，及立法委員陳亭妃一同出席，與民眾同慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢一年一度的雙十國慶，為慶祝國家生日，台南市政府10日上午在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲率市府各局處首長，台南市議會議長郭信良則帶領市議員，及立法委員陳亭妃一同出席，許多市民朋友們也扶老攜幼一同早起，到現場舉著小國旗共同高唱國歌、歡度國慶。





黃偉哲表示，過去這一年來，感謝市民朋友和市府團隊，為台南這座偉大城市的發展努力；過去一年，台南在防疫的成績上，確診數最少、確診率最低，受到中央政府的肯定；失業率是六都最低，經濟成長以及投資率在六都之中甚至在全國評比之中，都是名列前茅，這些成果都有賴市民朋友的共同努力。





黃偉哲說，台南升格直轄市後每年都舉辦國慶升旗，國慶是代表國家的慶典，不僅傳達我們心中對於國家的愛，同時也傳達對於這座城市的愛，他珍愛國家、也珍愛台南這座城市。因此他強調，面對疫情，面對新的地緣政治的挑戰，國家需要大家的支持，而城市的發展，更需要市民朋友們一起胼手胝足的努力，在雙十國慶的今天，他感謝各位市民，也祝國家千秋昌盛！



今年民政局精心規劃於市府與市議會周圍佈置國旗，於市府與市議會周圍沿中華西路、永華路二段、建平路、府前路二段等區域內佈置國旗營造旗海飛揚氛圍，現場還備有精美小國旗提供市民朋友索取，讓大家在歡欣愉悅的氣氛裡度過國慶。





今日活動在東區忠孝國中醒獅戰鼓隊精彩與震撼的鼓聲中開始，現場一片旗海飛揚，隨後由憲兵隊弟兄擔任升旗手，透過莊嚴的升旗典禮儀式，隨著悠揚的國歌聲中，仰望冉冉升起的國旗，為我們的國家獻上誠摯的祝福。





最後，黃偉哲也感謝台南市議會郭信良議長及全體議員的監督和鞭策，讓市政得以用穩健的步伐，大步向前邁進，未來南市府團隊將再接再厲、努力不懈，以實現台南成為文化首都、智慧新都、希望家園的城市願景，也期盼市民朋友與市府團隊攜手前行，讓進步繼續，幸福延續。