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「台南挺好的」另類造勢　林依婷邀請大家放下3C一起來「相劇」

▲台南市安平、南區市議員參選人林依婷有別於傳統，舉辦「台南挺好的」活動，將傳統造勢場轉換成充滿笑聲的兒童劇場，少點政治味多點歡笑聲，市長黃偉哲親自站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平、南區市議員參選人林依婷有別於傳統，舉辦「台南挺好的」活動，將傳統造勢場轉換成充滿笑聲的兒童劇場，少點政治味多點歡笑聲，市長黃偉哲親自站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南挺好的」選舉造勢場也可以很好玩，安平、南區市議員參選人林依婷有別於傳統，將傳統造勢場轉換成充滿笑聲的兒童劇場，由享譽盛名的豆子劇團，上演「孫子笑一笑」舞台劇，讓造勢場少點政治味，多點歡笑聲。

豆子劇團上演的「孫子笑一笑」，劇中刻劃濃厚細膩的祖孫情感，聽阿公「膨風講古」，看阿嬤「溜利喇鼎」，並大量使用台灣經典逗趣名謠，如，《天黑黑》、《火金姑》、《摇嬰仔歌》等，要讓孩子將台灣的歌朗朗上口，與觀眾拉近「人親土親」的歷史情感，試圖找回對於土地的感動，呈現一部有別於經典童話的在地迷人故事，讓孩子新奇；讓大人回味。台南市長黃偉哲也到場與市民朋友同歡。

▲台南市安平、南區市議員參選人林依婷有別於傳統，舉辦「台南挺好的」活動，將傳統造勢場轉換成充滿笑聲的兒童劇場，少點政治味多點歡笑聲，市長黃偉哲親自站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平南區市議員參選人林依婷表示，因為候選人不能使用公園辦活動，只能找尋私人地來辦「孫子笑一笑」的場地，所以四處尋覓合適的地點，幸好有文平里里長李瑞福的幫忙媒合，才找到建平三街這塊非常舒適的草地。

▲台南市安平、南區市議員參選人林依婷有別於傳統，舉辦「台南挺好的」活動，將傳統造勢場轉換成充滿笑聲的兒童劇場，少點政治味多點歡笑聲，市長黃偉哲親自站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林依婷說，為打造讓孩子有「更好的童年、更好的成長」的生活環境，淘汰罐頭遊具，讓原有公園特色化就非常重要，如果家裡附近的每個大小公園都變得很好玩，小朋友的童年回憶也可以多點歡笑聲。

另外，林依婷也提出第一胎生育津貼比照高雄調高至兩萬、公立幼兒園寒暑假專案收托等育兒政見，希望能減輕家長負擔，共同打造更好的育兒環境。

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