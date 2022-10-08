　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「老子有錢」下場慘！鷹眼讓他秒龜縮　前一秒霸氣嗆：沒東西可看

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名廖姓男子騎車變換車道沒有打方向燈，被巡邏員警盯上，警方盤查過程當中發現在他的機車置物箱的夾層當中，有十包「老子有錢」咖啡包，這下除了紅單之外，還得進牢房。

▲一名男子在機車置物箱當中藏有毒品咖啡包，包裝還印有「老子有錢」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名男子在機車置物箱當中藏有毒品咖啡包，包裝還印有「老子有錢」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6日凌晨1時多左右，一名28歲的廖姓男子騎車經過苓雅區建國一路的時候，變換車道沒有打方向燈，所以引起巡邏員警注意，立刻將他攔查下來，但盤過過程中，廖神色緊張，所以警方請他是否配合打開機車車廂檢查，他還很霸氣的說「沒有東西，都可以看」。

▲一名男子在機車置物箱當中藏有毒品咖啡包，包裝還印有「老子有錢」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名男子在機車置物箱當中藏有毒品咖啡包，包裝還印有「老子有錢」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名男子在機車置物箱當中藏有毒品咖啡包，包裝還印有「老子有錢」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲毒品咖啡包就藏在座墊下的夾層當中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這一開還沒事，遇上了鷹眼警察，就在機車車廂的夾層當中發現了10包咖啡包，上頭印了「老子有錢」，老經驗的警察一看就知道這種印有「奇怪」名稱的咖啡包，通常內含物都很有鬼，所以帶回去查驗之後，經過試劑檢測確定有安非他命反應，這名男子進到派出所內當場傻眼，原有的「霸氣」秒龜縮，只能乖乖做完筆錄之後，乖乖做到拘留椅子等待因為涉嫌毒品危害防制條例移送。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突打擊全球產業
彭博：美國考慮協助撤離「台積電工程師」！　兵推保護晶片
青青突掛急診！　虛弱躺病床
網紅鬼樓直播「遭遊民追殺」慘了！　警將追究刑責
老司機「1千8買0.3套」色情服務　排毒結束就被逮
快訊／花蓮玩SUP！5遊客被沖到出海口　1男失蹤
快看身分證！樂園「國慶優惠」攻略　5地區居民只要99元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／花蓮玩SUP！5遊客慘被沖到出海口　1男一度失蹤幸運獲救

前美女雙主播聯手3步驟「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人　

投訴珍珠太軟被嗆！工程師搬論文理論　消保官調解「賠飲料3杯」

驚險瞬間！國道林口段轎車燒成火球　急停槽化線...2人驚險逃生

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺！　警將傳喚「晚安小雞」追入侵民宅刑責

前面下棋打牌...後面打麻將賭博　桃園警破賭場「9桌36人」傻眼

老司機「1千8玩0.3套」色情服務　40分排毒剛結束...就被逮了

「老子有錢」下場慘！鷹眼讓他秒龜縮　前一秒霸氣嗆：沒東西可看

議員參選人鄭建炘涉「北市首宗賄選」！檢諭令10萬交保

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　深夜求饒畫面曝光

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

温昇豪、李杏爆緋聞首同台　自認倒楣：下次待久一點XD

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

快訊／花蓮玩SUP！5遊客慘被沖到出海口　1男一度失蹤幸運獲救

前美女雙主播聯手3步驟「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人　

投訴珍珠太軟被嗆！工程師搬論文理論　消保官調解「賠飲料3杯」

驚險瞬間！國道林口段轎車燒成火球　急停槽化線...2人驚險逃生

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺！　警將傳喚「晚安小雞」追入侵民宅刑責

前面下棋打牌...後面打麻將賭博　桃園警破賭場「9桌36人」傻眼

老司機「1千8玩0.3套」色情服務　40分排毒剛結束...就被逮了

「老子有錢」下場慘！鷹眼讓他秒龜縮　前一秒霸氣嗆：沒東西可看

議員參選人鄭建炘涉「北市首宗賄選」！檢諭令10萬交保

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　深夜求饒畫面曝光

澳台利差大／換匯綁定存最高上看3%　留意看得到吃不到

澳台利差大／現在進場投資澳幣好嗎？　注意兩大獲利關鍵點

快訊／花蓮玩SUP！5遊客慘被沖到出海口　1男一度失蹤幸運獲救

周玉蔻復出臉書開砲　柯文哲超嗨：歡迎～歡迎～我們歡迎妳

北韓又開嗆：射飛彈是「防止美國」軍事威脅！不滿遭民航組織譴責

私大招不到學生「附近房價芭比Q？」　內行點出關鍵：根本不怕

供應全系列健康新蔬食料理　火影忍者20周年主題Café在三創園區

Zeus砍山羊早早通關　Faker阿卡莉狂切後排...T1僅用22分鐘擊敗EDG

發北一女樂隊舊照力挺高虹安　黃珊珊：執政黨已經天怒人怨

想回科技業　長輩一聽狂阻止「傳產比較有人情味」！網揭暗黑內幕

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」嚇報警

即／5遊客花蓮玩SUP被沖到出海口　1男失蹤幸運獲救

北市首宗賄選案　議員參選人移送

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

雲林「借屍還魂」奇案　不識字婦人睜眼變會計

嬤載雙胞胎孫鑽車縫　3人遭大貨車捲輾車底

獨臂狼五度性侵少女獲釋 警：會檢查他在不在家

即／國道1號南下169K火燒車　車流回堵

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

男買「0.3套」色情服務　排毒剛結束就被逮

更多熱門

相關新聞

人格抹殺！柯志恩駁冷血　綠營控「買廣告」酸爆：貴人忘事

人格抹殺！柯志恩駁冷血　綠營控「買廣告」酸爆：貴人忘事

浮屍議題在高雄選戰持續開戰！131位醫護人員連署開轟國民黨參選人柯志恩「冷血」之後，她在7日反駁這是人格抹殺，揚言「未來不排除採取法律行動」，不過陳其邁陣營發言人高閔琳回應表示，柯「貴人多忘事」！

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

噁！無良廠商生產國軍麵包「邊吃邊包」　還產未來麵包

噁！無良廠商生產國軍麵包「邊吃邊包」　還產未來麵包

關鍵字：

高雄苓雅毒品咖啡包老子有錢影音

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

即／全球最大加密貨幣交易所「幣安」被駭！32億飛了

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突

女歌手突擊前任婚禮獻唱　報復渣男小三

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

大難前兆？漁民捕獲地震魚　民眾憂地牛翻身

阿嬤煮飯壓力大　後面竟大排長龍

舊愛最美？年底前有可能復合3組星座

深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」嚇報警

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面