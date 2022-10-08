「老子有錢」下場慘！鷹眼讓他秒龜縮　前一秒霸氣嗆：沒東西可看

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名廖姓男子騎車變換車道沒有打方向燈，被巡邏員警盯上，警方盤查過程當中發現在他的機車置物箱的夾層當中，有十包「老子有錢」咖啡包，這下除了紅單之外，還得進牢房。

▲一名男子在機車置物箱當中藏有毒品咖啡包，包裝還印有「老子有錢」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6日凌晨1時多左右，一名28歲的廖姓男子騎車經過苓雅區建國一路的時候，變換車道沒有打方向燈，所以引起巡邏員警注意，立刻將他攔查下來，但盤過過程中，廖神色緊張，所以警方請他是否配合打開機車車廂檢查，他還很霸氣的說「沒有東西，都可以看」。

▲一名男子在機車置物箱當中藏有毒品咖啡包，包裝還印有「老子有錢」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲毒品咖啡包就藏在座墊下的夾層當中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這一開還沒事，遇上了鷹眼警察，就在機車車廂的夾層當中發現了10包咖啡包，上頭印了「老子有錢」，老經驗的警察一看就知道這種印有「奇怪」名稱的咖啡包，通常內含物都很有鬼，所以帶回去查驗之後，經過試劑檢測確定有安非他命反應，這名男子進到派出所內當場傻眼，原有的「霸氣」秒龜縮，只能乖乖做完筆錄之後，乖乖做到拘留椅子等待因為涉嫌毒品危害防制條例移送。