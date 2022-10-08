快訊／花蓮玩SUP！5遊客慘被沖到出海口　1男一度失蹤幸運獲救

記者柯政誟、陳韻如／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉阿美族文化村外海8日上午發生一起意外！有5名男女從事SUP活動，卻因受到豪大雨影響，被溪流沖到出海口，因而受困。海巡人員獲報後前往救援，順利救回其中4人，但仍有一名男子失蹤，目前正在搜救當中。

▲花蓮5遊客玩SUP被沖到出海口，1男失蹤搜救中。（圖／記者柯政誟翻攝）

【10：32更新】

稍早最新消息傳回，海巡人員請求空勤直升機協助，順利在海上發現失蹤男子，而幸運的是他意識清楚，搜救人員隨即將他吊掛至德興棒球場旁空地，並送醫救治。