前美女雙主播聯手3步驟「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人　

▲高雄市政府兩位發言人跟消防局聯手推「住警器」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了提升民眾居住安全，推廣住宅安裝「住警器」的重要性，高雄市政府消防局火災預防科股長「打火哥」蔡宗翰與市府發言人張硯卿、周璟瑜聯手拍攝40秒短片，以時下流行的網路直播開箱情境、輕鬆對話的教學方式，加強宣導如何安裝住警器，更以「三步驟三十秒，守護全家大小」的口訣，提醒市民記得安裝住警器，爭取火災發生時的應變、逃生時間，能有效減少生命及財產損失，讓住家安全更有保障。

高雄市政府積極推廣安裝住警器，消防局向市民朋友呼籲，為了家庭防火安全，透天住宅、五樓以下老舊公寓皆應加裝「住宅用火災警報器」，若發生火災，初期就能發出警報聲提醒逃生。根據統計，高雄市去年共有14個家庭，因裝有住警器，在火災一發生時便成功預警，住戶及時逃生。建議民眾在家中的客廳、餐廳、臥室、走道等處，都要安裝住警器，才能讓住家安全更有保障。

▲高雄市府發言人張硯卿（左）跟周璟瑜（右）拍影片宣傳住警器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一向致力防火宣導，「打火哥」蔡宗翰和兩位發言人首度一起拍片，三人從討論腳本到拍攝現場，都展現高效率與十足好默契，不少鏡頭都是一次OK！蔡宗翰表示，這回「住警器教學」的影片腳本，以輕快簡短的方式呈現，就是希望讓民眾一看就知道，自己在家裝住警器，步驟真的非常簡單，只要三步驟30秒就能裝好。蔡宗翰強調，住家安全要靠每位民眾一同守護，希望大家看完影片就學會安裝，也幫忙多多宣傳！

市府發言人周璟瑜分享，雖然平時不熟悉家電、也不擅於組裝，拍攝影片是第一次嘗試安裝住警器，沒想到跟著三步驟做，很快就順利完成，真的非常簡單！現在逢人就追問家裡有沒有裝好住警器，還自我推薦可以幫忙安裝。市府發言人張硯卿則表示，營造與鏡頭互動的直播開箱感，希望能拉近與民眾距離，讓政令宣傳更平易近人，透過簡短直式影片，更方便轉傳分享，強化宣傳效果。