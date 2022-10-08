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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人格抹殺！柯志恩駁冷血　綠營控「買廣告」酸爆：貴人多忘事

記者吳奕靖／高雄報導

浮屍議題在高雄選戰持續開戰！面臨131位醫護人員連署開轟國民黨參選人柯志恩「冷血」之後，她在7日接受媒體採訪時反駁，這是對她人格抹殺，還揚言「未來不排除採取法律行動」，不過對此對手陳其邁陣營發言人高閔琳表示：「柯志恩是貴人多忘事，並提出柯志恩臉書發文截圖，證明柯志恩不只發文提及自殺地點、方式等描述，居然還親自出資下廣告散佈，這還不夠殘忍冷血嗎？」

▲高閔琳指控的臉書證據 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲柯志恩表示被131醫護連署轟冷血，是對自己的「人格抹殺」 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

高閔琳表示，根據柯志恩臉書粉絲專頁紀錄，分別在9月5日及9月15日發表有關自殺議題的文章，內文都有提及特定地點，更有柯志恩本人帳號出資下廣告的紀錄，高閔琳批評，把自殺描述下廣告，柯志恩是全國第一人！除了柯志恩本人之外，童燕珍也在7日的廟口開講活動聳動說出「愛河很多人投河自盡」，更揣測、簡化自殺原因；在柯志恩9月30日的造勢大會上，馬英九、江啟臣、高金素梅、鄭麗文與柯志恩本人，都拿著自殺議題大做政治文章，高閔琳嘆，「整個國民黨為了選舉都走火入魔了」。

此外，柯志恩指陳其邁也曾提出衛生署統計數據，指責馬政府施政不力，高閔琳回應，陳其邁身為醫師，長期關心自殺防治議題，過去談及自殺案件乃引用衛生署資料敘述事實，並針對通報統計數據進行分析，不若柯志恩刻意提及自殺方式及地點，甚至還下廣告大肆宣傳操作，柯志恩這樣類比，更突顯國民黨的惡質。

高閔琳指出，柯志恩不顧模仿效應的風險，不顧生還者及遺族的二次傷害，更不顧專家學者的沉痛呼籲，甚至還反過來揚言提告，令人無法容忍。高閔琳最後聲援連署醫護與防治工作者，批柯志恩一再操作自殺議題、妨礙自殺防治工作，甚至還發文親自下廣告，應該公開道歉！

▲高閔琳指控的臉書證據 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲高閔琳指控的臉書證據 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲高閔琳指控的臉書證據 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲高閔琳指控的臉書證據 。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

雙方持續就「自殺議題」交火，柯志恩7日時曾公開說明，也發出了新聞稿直指「林姓精神科醫師基於特定目的發起聯署，企圖影射國民黨與市長候選人柯志恩陣營炒作自殺新聞，並稱有130餘位相關精神醫護人員參與聯署，還據此批判柯志恩是冷血之人，所以柯志恩憤慨反駁，這是對她的人格謀殺，更是針對她過去從事長達25年教育心理教學工作的莫大侮辱，不僅難以接受更無法容忍。柯志恩強調她只是反映社會現象，希望陳其邁市府好好正視、解決問題，孰料卻遭到有心人士利用進行選舉操作，轉移焦點。

柯志恩7日也提到自己的臉書，今年9月5日臉書是提出衛生福利部的「公開統計數據」，呼籲高雄市府應積極應對處理，9月15日的臉書貼文則是因為社會新聞的報導，所以再次提醒市府應重視相關問題，絕不可放任為之。所以特定人士企圖影射國民黨挑起自殺問題並大加炒作，不但並非事實更是蓄意抹黑，國民黨陣營根本沒有公布自殺方式誘發模仿效應，又遑論違反《自殺防制法》規定，柯志恩的言論絕對經得起檢驗。柯志恩強調，若有心人士企圖繼續以不實言論繼續抹黑她，把她沒有說過的話硬塞到她嘴裡，未來將不排除採取法律行動，以正視聽。

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