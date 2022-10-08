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科大學弟反擊嗆聲三人眾！肯德基男「被盜圖圍攻」喊告：找錯人了

▲▼南投草屯某科技大學6日驚傳校園喋血，有網友疑似假扮當事人發文嗆聲。（圖／翻攝自記者爆料網、「社會事新聞影音」）

▲賴姓男大生被惡意盜圖發文，慘遭網友謾罵。（圖／翻攝自記者爆料網、「社會事新聞影音」）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南投草屯某科技大學6日有3名學生聚眾，到教室內找學弟嗆聲，卻反被美工刀割傷逃竄的事件發生。事後，有網友貼出科大學生的照片亂發文，讓無辜的賴姓男子被網友攻擊，只能無奈發文澄清「我只是一個吃肯德基的人耶」。

有網友盜取該賴男的照片發文說，正在跟兄弟討論要怎麼處理傷人學弟，要學長安心養傷「剩下交給兄弟我處理」，特地Hashtag強調「今日他傷你一毫明日我屠他滿門」、「傷我兄弟者雖遠必誅」等，讓不少網友氣炸，認為霸凌者沒有反省，事後賴男也被網友出征。

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▲▼科大學弟反擊嗆聲三人眾！肯德基男「被盜圖圍攻」喊告 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲賴男全文如上，下圖為事件中的三名學長。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼科大學弟反擊嗆聲三人眾！肯德基男「被盜圖圍攻」喊告 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

對此，賴男8日凌晨在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他知道網友們的出發點都是好的，但霸凌者是起初在網路流傳中照片內的3人；他跟兩位同學都是一年級的學生，不知道為什麼在迎新茶會吃肯德基的照片會被惡意盜用。

賴男表示，案發當日他在二樓的班上上課，因此不可能會是霸凌者，認為網友看到黑影就開槍，事後也不會跟他們道歉，「我們也都去警局備案了，網路無邊無際，希望社會趕快還我們一個公道，被盜用跟實際上差天跟地。這無形當中對我們內心造成的是無比的痛苦，道聽途說只是在讓各位更加的無知並對我們造成更大的誤會，警方已經介入調查了，趕快停止這齣爛戲吧」。

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