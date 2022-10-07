遭搶手機嗆聲挑釁...學弟持刀劃傷學長　校方：自衛行為不處分

記者高堂堯、劉人豪、黃資真／南投報導

南投草屯某科技大學6日驚傳校園喋血，一名學生找多名學長到教室找同學「嗆輸贏」，沒想到學長反遭美工刀劃傷臉部，針對此事，校方今天表示，持美工刀的同學屬「自衛」，暫不處分，但會請學校同仁對雙方進行情緒管理輔導。

▲南投某科技大學爆發濺血衝突。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

回顧案情，一名某科技大學的一年級新生，在教室時遭另名同年級的黑衣男撞上，雙方因而發生爭執，下課後白衣男找來學長們助陣，將黑衣男包圍、搶走手機，還試圖勒住脖子拖到教室外面，沒想到黑衣男拿出美工刀反擊，劃傷其中一名挑釁的學長，影片放上網路引發熱議。

該科大主秘孫立中說明，這起事件發生在6日下午，起因是學生跟同學有碰撞引起口角產生爭執，後續發生自衛行為，在過程中不小心讓同學受傷，學校後續也請校安中心的人員以及通知學生家長送往醫院治療。後續會對這位同學做訪談，請學校同仁對雙方做情緒管理上的輔導工作。

另外，受傷學長目前已出院、今天請假在家休養，傷人學弟照常到校上課，草屯警方和縣警局少年隊今天也已到校了解案情；校方昨天第一時間就向教育部進行校安通報，目前初步認定學弟是自衛動作、非蓄意傷人，因此暫時不會做處分，但還有待召開校安和獎懲會議，釐清確實事發經過，再依相關規定對雙方當事學生進行議處。