科大生遭劃傷...PO文恫嚇學弟「屠他滿門」　假的！科大急報案

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投草屯某科技大學6日驚傳校園喋血，一名學生找多名學長到教室找同學「嗆輸贏」，沒想到學長反遭美工刀劃傷臉部。卻傳出有人疑似盜用當事學生帳號，恫嚇稱要對該名學生不利要「屠他滿門」，校方表示已將截圖資料交給警方處理。

▲南投草屯某科技大學6日驚傳校園喋血，有網友疑似假扮當事人發文嗆聲。（圖／翻攝自記者爆料網、「社會事新聞影音」）

案件發生在6日下午，一名某科技大學的一年級新生，在教室裡遭黑衣男撞上，雙方發生口角衝突，下課後這名新生找來一群學長助陣，向黑衣男屢屢挑釁、嗆聲，甚至搶走他手機，結果黑衣男突然掏出美工刀，還劃傷其中一人臉部。

該科大主秘孫立中說明，受傷學長目前已出院、今天請假在家休養，傷人的學弟則照常到校上課，草屯警方和縣警局少年隊今天也已到校了解案情；校方昨天第一時間就向教育部進行校安通報，目前初步認定學弟是自衛動作、非蓄意傷人，因此暫時不會做處分，但還有待召開校安和獎懲會議，釐清確實事發經過，再依相關規定對雙方當事學生進行議處。

沒想到，事發隔天，疑似當事人在臉書發文，表示正在跟兄弟討論要怎麼處理傷人學弟，要學長安心養傷「剩下交給兄弟我處理」，特地Hashtag強調「今日他傷你一毫明日我屠他滿門」、「傷我兄弟者雖遠必誅」，再度引發網友討論。

校方稍早回應，該帳號疑似是遭到盜用發布假訊息，使用的照片也是挪用該校科系迎新活動的照片，絕非在「開會討論怎麼報復學弟」，今天已將相關截圖資料交予警方調查中。

▲該帳號使用的「討論揍人」畫面，為該校科系迎新所PO出的照片。（圖／翻攝自記者爆料網）