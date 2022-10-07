快訊／恐怖情人軍營前開車先撞再輾　前女友多處骨折...判決出爐

記者翁子皓／南投報導

張姓男子今年5月初因不滿軍人女友提分手，竟埋伏在前女友任職的南投營區，趁前女友下車拿行李時開車朝她猛撞，見對方倒地竟狠心加速輾過，造成前女友全身多處骨折。前女友父親怕張男再次輾過女兒，以身體擋住對方駕駛的車輛，張男見狀才開車離去。南投地院依殺人未遂罪，判處張男有期徒刑7年2月。

▲南投女軍人遭前男友開車衝撞、輾過。（圖／翻攝自Dcard）

判決書指出，張姓男子與吳姓志願役女友2013年開始交往，但在2022年4月間分手，張男試圖挽回前女友的心，但遭對方拒絕，因此由愛生恨，得知前女友在今年5月8日22時將會返回她所任職的南投集集兵整中心，竟開車前往，埋伏等候。

張男偷偷跟隨前女友父親所開的車，趁前女友在營區大門前下車準備拿行李，開車加速猛撞前女友，見對方倒地不起，仍不罷休，狠心踩油門加速輾過前女友，將她向前拖行達2公尺遠。前女友的父親怕張男再次輾過女兒，愛女心切下，奮不顧身以肉身擋車，張男才開車逃離。

吳姓前女友因遭車輛撞擊、輾過，受有骨盆骨折、左側大腿骨骨折、第五腰椎骨折、右側肩胛骨骨折、四肢多處擦挫傷、會陰部撕裂傷等嚴重傷害，經路人即時通報警消，將她送往醫院緊急救治，倖免於死。

警方獲報後，在事發半小時就逮到張男。張男到案後坦承犯案，警方訊後依殺人未遂罪嫌移送法辦，南投地院裁定張男羈押禁見獲准。

張男辯稱，沒有要致前女友於死地，自己當時是朝前女友父親所開的車輛衝撞，他沒有看到前女友倒地，加上駕駛座車門打不開，所以才開車往前行，後來怕前女友父親追上來，才趕緊開車離開，回家後本來打算拿證件去自首，結果出門前警察剛好到。

法官調查現場監視器畫面，發現張男兩次衝撞都沒有減速，且撞擊後也沒有停車或倒車，可見他有殺死對方的意圖。因此依依殺人未遂罪，判處張男有期徒刑7年2月，仍可上訴。