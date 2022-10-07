創新突破！　欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書推動非核家園

▲欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書，推動非核家園。（圖／欣桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

用戶用氣逾41萬戶、居全國天然氣事業龍頭的欣桃天然氣公司，7日舉辦50週年慶。慶祝大會中，欣桃天然氣總經理簡士善與大金冷氣總經理林鴻志，共同簽定合作書，攜手推動「瓦斯空調系統(簡稱GHP)」，為邁向2025非核家園目標，並兼顧國際減碳承諾邁進。

▲欣桃董事長周皓瑜強調，勤奮誠樸的員工是欣桃最珍貴的資產。（圖／欣桃提供）



欣桃天然氣總經理簡士善指出，天然氣瓦斯公司通常會有淡旺季之分，夏季洗熱水澡比較少，天然氣使用量也少，冬天剛好相反，但是夏季用電量尖峰，如果用瓦斯引擎驅動空調，情況剛好彌補夏季缺電危機，又增加天然氣使用量，瓦斯引擎驅動空調，用電量大概是一般空調的10%，在夏季尖峰負荷時，可大幅降低契約容量，大幅減少用電的電費。

▲欣桃總經理簡士善說明GHP。（圖／欣桃提供）

因此，欣桃於50週年慶大會，以創新突破的企業理念，和同樣是冷氣龍頭的大金冷氣簽定合作書，宣示攜手推動「瓦斯空調系統(簡稱GHP)」。董事長周皓瑜表示，欣桃最珍貴的資產是「勤奮誠樸」的員工，步入50歲的欣桃，更見成熟穩健，未來將提升進用退伍官兵，落實關懷榮民榮眷的深責重任，並持續擴展輸氣管線敷設，提升桃園的居住生活安全和品質。

▲市長鄭文燦出席欣桃50週年慶。（圖／欣桃提供）

市長鄭文燦於欣桃50慶祝大會中，肯定欣桃總經理簡士善年紀輕、專業素養佳，帶領欣桃不斷創新、智慧化服務，深信下一個50年成為桃園的百年企業。

▲欣桃50迎向創新突破。（圖／欣桃提供）

欣桃董事長周皓瑜、總經理簡士善共同表示，桃園是國門之都，也是工商大城，隨著桃園航空城等重大建設進駐，人口不斷移入，更見成熟穩健的欣桃，亦得加快腳步跟進。欣桃也仍將一秉以往積極配合政府相關公共建設，每年編列龐大預算推動管線敷設，在打造桃園成為友善、宜居的幸福城市願景中，肩負起地區供氣穩定及安全的重要使命。