　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

創新突破！　欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書推動非核家園

▲欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書，推動非核家園。（圖／欣桃提供）

▲欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書，推動非核家園。（圖／欣桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

用戶用氣逾41萬戶、居全國天然氣事業龍頭的欣桃天然氣公司，7日舉辦50週年慶。慶祝大會中，欣桃天然氣總經理簡士善與大金冷氣總經理林鴻志，共同簽定合作書，攜手推動「瓦斯空調系統(簡稱GHP)」，為邁向2025非核家園目標，並兼顧國際減碳承諾邁進。

▲欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書，推動非核家園。（圖／欣桃提供）

▲欣桃董事長周皓瑜強調，勤奮誠樸的員工是欣桃最珍貴的資產。（圖／欣桃提供）

欣桃天然氣總經理簡士善指出，天然氣瓦斯公司通常會有淡旺季之分，夏季洗熱水澡比較少，天然氣使用量也少，冬天剛好相反，但是夏季用電量尖峰，如果用瓦斯引擎驅動空調，情況剛好彌補夏季缺電危機，又增加天然氣使用量，瓦斯引擎驅動空調，用電量大概是一般空調的10%，在夏季尖峰負荷時，可大幅降低契約容量，大幅減少用電的電費。

▲欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書，推動非核家園。（圖／欣桃提供）

▲欣桃總經理簡士善說明GHP。（圖／欣桃提供）

因此，欣桃於50週年慶大會，以創新突破的企業理念，和同樣是冷氣龍頭的大金冷氣簽定合作書，宣示攜手推動「瓦斯空調系統(簡稱GHP)」。董事長周皓瑜表示，欣桃最珍貴的資產是「勤奮誠樸」的員工，步入50歲的欣桃，更見成熟穩健，未來將提升進用退伍官兵，落實關懷榮民榮眷的深責重任，並持續擴展輸氣管線敷設，提升桃園的居住生活安全和品質。

▲欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書，推動非核家園。（圖／欣桃提供）

▲市長鄭文燦出席欣桃50週年慶。（圖／欣桃提供）

市長鄭文燦於欣桃50慶祝大會中，肯定欣桃總經理簡士善年紀輕、專業素養佳，帶領欣桃不斷創新、智慧化服務，深信下一個50年成為桃園的百年企業。

▲欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書，推動非核家園。（圖／欣桃提供）

▲欣桃50迎向創新突破。（圖／欣桃提供）

欣桃董事長周皓瑜、總經理簡士善共同表示，桃園是國門之都，也是工商大城，隨著桃園航空城等重大建設進駐，人口不斷移入，更見成熟穩健的欣桃，亦得加快腳步跟進。欣桃也仍將一秉以往積極配合政府相關公共建設，每年編列龐大預算推動管線敷設，在打造桃園成為友善、宜居的幸福城市願景中，肩負起地區供氣穩定及安全的重要使命。

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
愛愛叫越大聲＝越舒服？　她羞揭「看2點最準」
《原子少年》小孩經紀公司發聲！　「將暫停他演藝事業」
王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創新突破！　欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書推動非核家園

新北平菁橋改建完工通車　侯友宜盼提升通行安全與舒適性

台電：核二2號機9日停機維護　確保供電穩定

立崧食品「500隻改標生烏骨雞」竄全台！檢當庭逮捕業者聲押獲准

新北三重「重農好站」慶開幕　消費滿350元摸彩抽機車

新北平溪煤礦歲月景觀牆今啟用　150萬片陶瓷馬賽克磁磚拼貼

台南安衛家族關子嶺大會師　落實職安永保平安

南消五大隊改良氧氣鋼瓶放置架　守護打火兄弟安全

謝龍介誤將振興券當成賄選　屢次烏龍爆料恐影響選情

基隆+818！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲外出「做好3件事」

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

驚險影像曝！嬤載雙胞胎孫放學　亂鑽車縫...3人遭大貨車捲輾車底

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

創新突破！　欣桃天然氣、大金冷氣簽訂合作書推動非核家園

新北平菁橋改建完工通車　侯友宜盼提升通行安全與舒適性

台電：核二2號機9日停機維護　確保供電穩定

立崧食品「500隻改標生烏骨雞」竄全台！檢當庭逮捕業者聲押獲准

新北三重「重農好站」慶開幕　消費滿350元摸彩抽機車

新北平溪煤礦歲月景觀牆今啟用　150萬片陶瓷馬賽克磁磚拼貼

台南安衛家族關子嶺大會師　落實職安永保平安

南消五大隊改良氧氣鋼瓶放置架　守護打火兄弟安全

謝龍介誤將振興券當成賄選　屢次烏龍爆料恐影響選情

基隆+818！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲外出「做好3件事」

王柏傑公開放閃女友　《圖鑑團》三女主全羞了

馬斯克建議：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突打擊全球產業

飲酒助興讓你更不幸　醫師論喝酒的六大正確姿勢

影／垂耳兔蹦跳上餐桌　吃播ASMR萌翻百萬網友

快訊／美將「31家中企」列入未經核實清單

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消出動21車53人搶救

中職史上第11場跨日大戰創最晚紀錄　范國宸再見安打悍將勝

美國就北韓射飛彈祭出新制裁　1名台灣人被列入

紐約宣布進入緊急狀態　無力再接納「湧入的移民潮」

影／拍網美照遇鵝亂入叫囂　表情秒崩壞落荒逃

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

地方熱門新聞

立崧食品「改標生烏骨雞」收押！

核二2號機主變壓器絕緣套管滲油

南消五大隊改良氧氣鋼瓶放置架

台南安衛家族關子嶺大會師

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

縣農會總幹事組團　秀舞造勢力挺全民運動會

千詠媽媽喚醒各界加強推動國高中交安觀念

千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌　雲林副縣長到場祝賀

平溪景觀牆今啟用　150萬片馬賽克磁磚拼貼

2022國慶晚會桃園登場　暢遊青埔景點報您知

創新！　欣桃、大金簽訂合作推動非核家園

謝龍介誤將振興券當成賄選

實現就地考照　台東中餐及烘焙考照大樓今啟用

平菁橋改建完工通車　侯友宜盼提升通行安全

更多熱門

相關新聞

BMW發表M8、iX M60暨50週年特展

BMW發表M8、iX M60暨50週年特展

為慶祝M部門成立50週年，BMW總代理汎德今（30）日特別舉辦「M8／8系列／iX M60發表暨M 50週年特展」，現場除了M8 Coupe／Gran Coupe、M840i／850i Gran Coupe、iX M60外，展區中也陳列眾多稀有M-Car，像是E30 M3、1M、M2 CS、Z4 M，同時還有全台唯一的M4 GT3賽車，讓現場M Power熱血氛圍滿點。

米其林在台50週年展搶先看

米其林在台50週年展搶先看

保時捷「在台50週年紀念版」亮相

保時捷「在台50週年紀念版」亮相

保時捷911 Porsche Design紀念版

保時捷911 Porsche Design紀念版

冠軍建材50週年　前進東臺灣讓愛放大

冠軍建材50週年　前進東臺灣讓愛放大

關鍵字：

欣桃天然氣50週年大金冷氣簡士善GHP

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

即／全球最大加密貨幣交易所「幣安」被駭！32億飛了

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

舊愛最美？年底前有可能復合3組星座

大難前兆？漁民捕獲地震魚　民眾憂地牛翻身

快訊／《原子少年》小孩將暫停演藝事業

壯男半夜常驚醒！醫誤診焦慮症...拖1年查出是癌

正妹摔角手離世！享年30歲

男友噴了「直白1句話」　妹子心碎：不負責任

北市首宗賄選案　議員參選人移送

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

高雄又發錢了！「這族群」可連領1年

寒露2波變天　紫爆豪雨濕→乾探17°C

《原子少年》小孩遭控侵犯未成年少女　女方家人報警

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面