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冠軍建材50週年！耶誕心願前進東臺灣　讓愛無限放大

▲▼ 冠軍建材PR 。（圖／）

▲耶誕前夕，冠軍建材前進東臺灣花蓮玉里的馬太林部落，與孩童及長輩一起渡過感恩、溫馨的耶誕盛典。

圖、文／冠軍建材提供

冠軍建材走過50年頭，回饋社會的心永不間斷，冠軍與馬太林部落有著很深的感情，2020年一起參與在地創生計劃，今年耶誕前夕，冠軍建材前進東臺灣花蓮玉里的馬太林部落，19日帶著同仁的愛心，一圓馬太林部落孩童及長輩耶誕心願，一起渡過充滿感恩、溫馨的耶誕盛典。

冠軍建材同仁代表，帶著大家的心願禮物來到了馬太林教會，跟著部落的孩童、長輩，一同禱告祈福與歡唱聖歌，在部落美妙的歌聲中，收到自己的心願禮物，部落的孩童與長輩紛紛開心的感謝捐贈禮物的同仁。當天也舉辦了「馬太林部落藝術公園建材捐贈計畫」，由冠軍建材捐贈磁磚、藝術家優席夫統籌，讓馬太林部落藝術公園的規劃更加美觀與藝術，提升在地公共空間的品質與創意，讓愛的行動永不停歇。冠軍建材表示，站在下一個50年的起點，除了持續關懷偏鄉孩童以及公共設施的改造計畫，讓更多需要幫助的人得到真正需要的支援，未來更希望將愛與溫暖傳遞每個角落及不同國度，讓愛無限放大。冠軍持續將「每賣一箱磁磚捐一元」的基金，投入在地關懷、社會公益及環保活動社會公益，齊力創造共存、共榮、共好的社會價值。

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