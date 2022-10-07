「絕對沒拿父母發票向資策會請款」　高虹安：如果有就退選！

▲高虹安駁斥報發票的說法，並放話，如果有拿父母的一張發票報資策會，就立刻退選。（圖／高虹安競辦提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安今（7日）舉辦願景館開箱茶會，會中邀請柯媽、立委高金素梅一同開箱，除了推展科技政策打造新竹外，也針對牙醫師史都華昨日的臉書發文回應，表示「絕對沒有拿爸媽的任何一張發票，或機票來跟資策會請款，如果有，可以立刻退選！」

牙醫師史書華昨日在臉書指控高虹安，「2011至2017年的計畫經費、出國機票錢都是資策會買單」，認為高虹安「拿公費一直玩一直玩同時拿博士學位」，直言對方「說貪污太沈重，不過貪小便宜跑不掉的」，喊話「全薪高委員可以說清楚」。

高虹安今日在開箱茶會中嚴正駁斥該說法。她表示，自己在美國派駐期間非常認真，日日夜夜工作，不希望對不起資策會薪水，每年都得到評比績效優等等多個獎項，而且，一個正常員工即使周一到周五每天白天忙到晚上，週末有喘息，到處走走也是人之常情吧！

▲柯媽與高金素梅今天一同出席高虹安的願景館開箱茶會。

高虹安認為，許多派駐國外出差的人都很認真，這種「出國玩很爽」的指控，真的對不起這些努力的人。至於「報發票或報機票」根本子虛烏有，「如果我有這樣的事情，我可以立刻退選」。

高虹安說，女兒派駐國外一兩年，父母親、家人難道不會想來看你？重申父母的機票「都是自己掏腰包，住在我的宿舍，睡在宿舍房間的床上，而我則睡客廳打地舖。」

高虹安同時喊話「不要再牽連無辜的人進來」，她說之前還有謠言說她的爸媽是黨國高層，實在不理解這個世界到底怎麼了。

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