2022屏東九合一大選9人資格不符　1村長參選人登記後死亡

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府選委會今(7)日完成屏東縣111年地方公職人員選舉鄉(鎮、市)長、代表及村(里)長參選人資格審查；另外縣長、縣議員參選人資格待中央複審；(鎮、市)市民代表、村(里)長等參選人資格審議，有9人資格不符、1人登記後死亡致權利中止，其餘參選人資格符合。

屏東縣縣長3人登記、應選1席，縣議員101人登記、應選55席，鄉(鎮、市)長94人登記、應選33席，鄉(鎮、市)民代表557人登記、應選334席，村(里)長850人登記、應選443席，完成資格審查。

鄉(鎮、市)長候選人均符合規；鄉(鎮、市)民代表候選人有4人資格不符，不予登記，分別為萬丹鄉第3選區黃姓參選人、鹽埔鄉第2選區許姓參選人、內埔鄉第1選區林姓參選人、崁頂鄉第1選區吳姓參選人。

村(里)長候選人有5人資格不符，鹽埔鄉新圍村長王姓參選人、高樹鄉東振村長賴姓參選人、萬巒鄉萬全村長林姓參選人、竹田鄉西勢村長陳姓參選人及崁頂鄉港東村長陳姓參選人。因案登記截止前仍有公職人員選舉罷免法第26條第4、5、8、9款之情形，不得登記候選人之規定。

高樹鄉大埔村劉姓候選人，於登記後死亡，致權利中止。

同額競選部份：縣議員第11、15選舉區；鄉（鎮、市）長部分有麟洛鄉；鄉（鎮、市）民代表有8選舉區；村（里）長有153村里。

選委會依委員會會議審查結果，參選人資格照審查意見通過者，並發函通知各鄉(鎮、市)選務作業中心通知審查合格參選人本(10)月21日參加號次抽籤，縣長、縣議員將在縣政府南棟會議室抽籤；鄉(鎮、市)長、鄉(鎮、市)民代表及村(里)長則在各公所抽籤。