陳時中玩滑板腳滑！　笑喊「沒關係」：跌倒不會阻擋我向前決心

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日在臉書分享玩滑板過程，他表示，要學好滑板，就跟把事做好的態度一樣，一直嘗試就對了。雖然偶爾腳滑，但是跌倒不會阻擋他向前的決心，因為跌倒是成長必經的過程，只要即時掌握重心就會成功。

陳時中指出，滑板在2020年時成為奧運的新增項目，2024年奧運滑板也不會缺席，他相當重視青少年的休閒需求，未來將打造休閒活動空間及藝文、運動活動單一窗口，讓台北市成為跨世代都可展現無窮活力的首善之都。

「要學好滑板，就跟把事做好的態度一樣，一直嘗試就對了！」陳時中說，他在阿平教練的引導下，雖然偶爾「腳滑」，但是跌倒不會阻擋他向前的決心，因為跌倒是成長必經的過程。他強調，這些挑戰都是過程，就像滑板不斷在嘗試過程一樣，有時會摔倒，但只要即時掌握重心就會成功。

從陳時中臉書上發出的溜滑板影片可見，他才剛站上滑板時身體便有些搖晃，隨後更一度重心不穩摔倒，周圍的人見狀趕緊上前攙扶，他則不斷笑說沒關係，「跌倒也不會怎麼樣。」

除了玩滑板，陳時中上月也表示自己其實是桌球愛好者，特地邀請桌球國手鄭怡靜做對戰練習，最終他在對方的拍下拿到了寶貴的一分。事後陳時中除了跟鄭怡靜學習桌球技巧，還向高雄市長陳其邁下戰帖，希望能進行一場友誼賽，「萬一打不過癮的話，我就與其邁北高合體，組成雙打搭檔，挑戰莊智淵和鄭怡靜。」

▼陳時中玩滑板。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

