張善政批「弟弟選市長，哥哥當網軍」　鄭運鵬：代表對手選情告急

▲針對張善政陣營批評「弟弟選市長，哥哥當網軍」言論，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時，牽拖哥哥，我認為是選情告急的作法。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市長參選人張善政批評「弟弟選市長，哥哥當網軍」之言論，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時表示，我哥哥已超過五十歲了，他不是公眾人物，也沒來幫我輔選，每個人都有自己的政治見解，牽拖與拉東扯西對我來說就是選情告急的作法。

包括新竹市長參選人高虹安曾點名政運鵬哥哥難攻大士、張善政也批評「弟弟選市長，哥哥當網軍」，鄭運鵬指出，這是個很奇怪的連結，我哥哥已超過五十歲了，他不是公眾人物也沒有來幫我輔選，他有自己的政治見解，我相信這個是每個人家庭裡面都很正常的。

鄭運鵬認為，我從來沒有提過對手的家人講過什麼話質疑要來負責任，選舉是每個人的責任，選舉是市民投票的選擇，他們選擇的是鄭運鵬或其他對手，不是選擇他們的哥哥弟弟兄弟姊妹，在臉書分享一篇文章就被人拿來消費，對我來說是個選情告急的做法。

鄭運鵬強調，對手牽拖和拉東扯西，要周邊的人一起負責任，這是很奇怪的連結，我希望請大家尊重對手的家人，尊重對手的朋友都有自己言論表達主張，我相信我已經相當尊重所有的對手，也希望用同樣的標準去尊重所有的人，我從來沒有質疑他們的家人，對他們個人的背景我也沒有任何的興趣。

【更多新聞】

►離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官 竟開小差狂喝爛醉

►桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗 張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

►桃市清潔隊雙十連假照常清運 環保局：多利用APP蒐集最新訊息