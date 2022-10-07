　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政批「弟弟選市長，哥哥當網軍」　鄭運鵬：代表對手選情告急

▲針對張善政陣營批評「弟弟選市長，哥哥當網軍」言論，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時，牽拖哥哥，我認為是選情告急的作法。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲針對張善政陣營批評「弟弟選市長，哥哥當網軍」言論，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時，牽拖哥哥，我認為是選情告急的作法。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市長參選人張善政批評「弟弟選市長，哥哥當網軍」之言論，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時表示，我哥哥已超過五十歲了，他不是公眾人物，也沒來幫我輔選，每個人都有自己的政治見解，牽拖與拉東扯西對我來說就是選情告急的作法。

包括新竹市長參選人高虹安曾點名政運鵬哥哥難攻大士、張善政也批評「弟弟選市長，哥哥當網軍」，鄭運鵬指出，這是個很奇怪的連結，我哥哥已超過五十歲了，他不是公眾人物也沒有來幫我輔選，他有自己的政治見解，我相信這個是每個人家庭裡面都很正常的。

鄭運鵬認為，我從來沒有提過對手的家人講過什麼話質疑要來負責任，選舉是每個人的責任，選舉是市民投票的選擇，他們選擇的是鄭運鵬或其他對手，不是選擇他們的哥哥弟弟兄弟姊妹，在臉書分享一篇文章就被人拿來消費，對我來說是個選情告急的做法。

鄭運鵬強調，對手牽拖和拉東扯西，要周邊的人一起負責任，這是很奇怪的連結，我希望請大家尊重對手的家人，尊重對手的朋友都有自己言論表達主張，我相信我已經相當尊重所有的對手，也希望用同樣的標準去尊重所有的人，我從來沒有質疑他們的家人，對他們個人的背景我也沒有任何的興趣。

【更多新聞】

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

桃市清潔隊雙十連假照常清運　環保局：多利用APP蒐集最新訊息

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
快訊／下班注意！猛烈豪雨「擴大轟12縣市」
快訊／中華女團穫世桌賽銅牌！　6年來最佳成績
還沒連假！他衝墾丁「車潮塞炸」還離52公里遠
台中發錢了！　「這類人」拍照上傳就能拿5千元
快訊／高雄市議員候選人涉賄選！　請選民吃每桌4500元海鮮
快訊／國家警報響了！　雨區擴大11縣市
「基輔之鬼」真身曝光！　被俄打死遺體3個月後才找到
殺警案開庭！兇手認錯「願判死」　曹全家出庭：要看林信吾進棺材

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

估30萬確診者年底不能投票！　蘇貞昌認：為公共利益有相當的規範

國慶大典最後預演搶先看　勇鷹高教機衝場、「巨幅國旗」飛越上空

陸戰開跑！林佳龍赴市場拜票　「下半場重點是上百個市場掃街」

鄭寶清轟鄭運鵬「網軍家庭」　批他搬「言論自由」護航親哥

資策會發3點聲明！　喊「立場始終一致」：高虹安逾越合理使用範圍

批民進黨動用國家機器打高虹安　柯文哲：當老百姓沒眼睛？

張善政批「弟弟選市長，哥哥當網軍」　鄭運鵬：代表對手選情告急

陳時中玩滑板腳滑！　笑喊「沒關係」：跌倒不會阻擋我向前決心

「絕對沒拿父母發票向資策會請款」　高虹安：如果有就退選！

桃園118幼童「打錯疫苗」！張善政嘆：桃園市府根本螺絲掉滿地

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

估30萬確診者年底不能投票！　蘇貞昌認：為公共利益有相當的規範

國慶大典最後預演搶先看　勇鷹高教機衝場、「巨幅國旗」飛越上空

陸戰開跑！林佳龍赴市場拜票　「下半場重點是上百個市場掃街」

鄭寶清轟鄭運鵬「網軍家庭」　批他搬「言論自由」護航親哥

資策會發3點聲明！　喊「立場始終一致」：高虹安逾越合理使用範圍

批民進黨動用國家機器打高虹安　柯文哲：當老百姓沒眼睛？

張善政批「弟弟選市長，哥哥當網軍」　鄭運鵬：代表對手選情告急

陳時中玩滑板腳滑！　笑喊「沒關係」：跌倒不會阻擋我向前決心

「絕對沒拿父母發票向資策會請款」　高虹安：如果有就退選！

桃園118幼童「打錯疫苗」！張善政嘆：桃園市府根本螺絲掉滿地

快訊／諾貝爾和平獎出爐　白俄人權鬥士、俄烏2人權組織摘桂冠

《換乘2》海恩桌下偷牽手賢圭！　「截圖瘋傳」韓網爆炸：眼神瘋了

疫後買機票必注意2件事！他提醒：可能今天訂明天航班就取消

抖音打壓粵語？客服指「不說普通話」恐被封鎖　用戶怒抵制

世界最長指甲！她留25年堅持不剪　背後原因藏洋蔥：因為女兒

舊衣回收箱發現一具屍體　女上半身被「金屬門卡住」當場死亡

不限時下午茶！全台最美「公園咖啡廳」插旗內湖、高檔甜點平價賣

蔡恩雨驚爆「頭髮快掉光」！　認喉嚨出狀況遭「禁言」

16%學生因新冠患憂鬱！日大學曝最新研究：11.8%有輕生念頭

不得不爭取「金融資產重分類」！　國泰金提三大理由

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

政治熱門新聞

六都最新民調一次看　1縣市選情也變了

曹興誠​自認「錢沒那麼重要」　館長：換別人在供X小

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰

最新民調：苗栗黃金交叉？　鍾東錦21.8%、徐定禎20.7%

ET民調／蔣萬安支持度39.6%居冠　擴大領先陳時中12.6個百分點

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

高雄浮屍惹怒醫護人　131人連署轟柯

ET民調／陳時中討厭度達50.2%　喜歡蔣萬安的有40.6%「三人最高」

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

快訊／醜聞後首露面　原能會主委駁斥：愛護都來不及了

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴無證據改姓：黨國特權遺緒

馬英九籲國慶別用台灣　蘇貞昌直呼荒唐

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

更多熱門

相關新聞

批民進黨動用國家機器打高虹安　柯文哲：當老百姓沒眼睛？

批民進黨動用國家機器打高虹安　柯文哲：當老百姓沒眼睛？

代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安，近來身陷論文風暴，行政院長蘇貞昌還說，證據到哪就辦到哪裡。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲說，「他當全國老百姓都沒有眼睛嗎？你打開電看就知道了，全黨動用國家機器在打一人，太明顯了」。

如果拿父母發票報　高虹安說就退選

如果拿父母發票報　高虹安說就退選

2022屏東九合一大選　9人資格不符

2022屏東九合一大選　9人資格不符

桃園118幼童「打錯疫苗」！張善政嘆：桃園市府根本螺絲掉滿地

桃園118幼童「打錯疫苗」！張善政嘆：桃園市府根本螺絲掉滿地

仇恨值比陳時中高？柯文哲驚：不可能啦

仇恨值比陳時中高？柯文哲驚：不可能啦

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬張善政難攻大士

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

恭喜0負評正妹Kelly生了！

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

正妹摔角手離世！享年30歲

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

學長疑PO文恫嚇「屠滿門」　科大：假的！

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

差1號中200萬　她喊好市多卡友快對獎

泰托兒所「唯一毫髮無傷」！倖存女童眼神呆滯惹心疼

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面