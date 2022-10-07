快訊／國1彰化段工程車突冒黑煙...起火狂燒　駕駛跳車逃過一劫

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號中山高速公路北上彰化段，今（7）日約12時50分許，一輛停在外側車道的工程車突起火燃燒，濃煙夾雜著火舌，頓時陷入火海，所幸駕駛跳車逃過一劫，至於起火原因，有待國道警方及消防鑑識人員進一步釐清。

▲▼國道1號彰化段工程車火燒車。（圖／民眾提供）

由於明天將是國慶3天連續假日，車流在下午開始湧現，火燒車事故發生後，彰化消防局隨即調派彰化、埔心及埔鹽等消防分隊到場滅火，約14點恢復通車，國道警方提醒用路人開車前務必注意車況，小心通行。